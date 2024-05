Media: ASML heeft killswitch indien China Taiwan binnenvalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hebben manieren om de meest geavanceerde chipmachines ter wereld uit te schakelen in het geval dat China Taiwan binnenvalt. Dit meldde dinsdag het persbureau Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. Ambtenaren van de Amerikaanse regering hebben privé hun zorgen geuit tegenover zowel hun Nederlandse als Taiwanese collega's over wat er gebeurt als de Chinese agressie escaleert in een aanval op het eiland, zeiden twee van de mensen, sprekend op voorwaarde van anonimiteit. Taiwan is verantwoordelijk voor de productie van de overgrote meerderheid van 's werelds geavanceerde halfgeleiders. ASML stelde de functionarissen gerust over haar vermogen om de machines op afstand uit te schakelen toen de Nederlandse overheid het bedrijf ontmoette over de dreiging, zeiden twee anderen. Nederland heeft simulaties uitgevoerd van een mogelijke invasie om de risico's beter in te schatten, voegden ze eraan toe. Alle betrokken partijen wilden niet reageren op vragen van Bloomberg. Het aandeel ASML daalde dinsdag 1,0 procent naar 855,70 euro. Bron: ABM Financial News

