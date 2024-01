Frans gokbedrijf FDJ wil moederbedrijf Unibet overnemen

(ABM FN-Dow Jones) La Française des Jeux is in gesprek om het Zweedse Kindred Group, moederbedrijf van onder meer Unibet, over te nemen voor ongeveer 2,5 miljard dollar. Dit meldde The Wall Street Journal zondag op basis van informatie van ingewijden.

Een dergelijke deal, die mogelijk maandag al wordt aangekondigd, zou een van Europa's grootste online gokbedrijven creëren.

De overname, indien voltooid, zou passen in FDJ's ambitie om internationaal uit te breiden, haar inkomstenbronnen te diversifiëren en een grotere schaal te krijgen om te concurreren met grotere exploitanten zoals het in het Verenigd Koninkrijk genoteerde Entain, bekend van Ladbrokes, en het in Dublin gevestigde Flutter Entertainment, eerder bekend als Paddy Power Betfair.

In november nam FDJ al Premier Lotteries Ireland over, de nationale loterijoperator van Ierland, voor 350 miljoen euro, inclusief schuld.

Kindred zou FDJ's sportweddenschappen en online gokactiviteiten uitbreiden in verschillende andere Europese markten, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Zweden, evenals in Australië.

Hedgefonds Corvex is een belangrijke aandeelhouder van Kindred met een belang van 15 procent, volgens de website van Kindred. Corvex maakte eind april 2022 een eerste belang bekend en riep Kindred toen op om een verkoop te overwegen als onderdeel van een strategische herziening om de aandelenkoers van het bedrijf op te krikken.

Die stap kwam weken nadat de aandelenkoers van Kindred was gezakt nadat het bedrijf had gemeld dat de kwartaalomzet met 30 procent was gedaald vanwege een eerdere beslissing om tijdelijk diensten uit Nederland terug te trekken.