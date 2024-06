Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdagavond hoger gesloten, na aanvankelijke verliezen, mede geholpen door AI-reus Nvidia dat opnieuw de weg omhoog vond na eerdere records.

De S&P500 steeg 0,15 procent tot 5.291,34 punten en de Dow Jones-index won 0,36 procent tot 38.711,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq werd 0,17 procent meer waard op 16.856,91 punten.

Maandag sloot Wall Street overwegend hoger, nadat uit nieuwe inkoopmanagersindices bleek dat de industrie in de VS in mei verder kromp.

"Het rapport temperde het optimisme over de staat van de Amerikaanse economie", stelde Deutsche Bank. "Beleggers stelden hun verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar weer naar boven bij." Markten verwachten komende week nog geen renteverlaging door de Federal Reserve, en ook niet in juli. De kans op een renteverlaging in september steeg na de zwakke PMI-cijfers echter van 56 naar 60 procent.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde 8 basispunten tot 4,32 procent.

Experts van JPMorgan zien inmiddels weinig opwaarts potentieel voor de markten tijdens de zomer. "De Amerikaanse inflatie kan hoog blijven, zelfs als de groei afneemt, wat geen geweldige combinatie is", aldus de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak bleek het aantal vacatures in april te zijn gedaald tot 8,1 miljoen, waar gerekend was op 8,4 miljoen. Scope Markets noemde de cijfers vooraf al minder relevant dan het banenrapport dat vrijdag wordt gepubliceerd. Een dalend aantal vacatures kan in combinatie met het banenrapport van vrijdag wel wijzen op een afkoelende economie.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0880.

De olieprijs daalde 1,3 procent tot 73,25 dollar per vat WTI-olie, door de zorgen over een economische verzwakking. Brent-olie werd 1,1 procent goedkoper.

"De prijszwakte wijst op twijfel of OPEC+ zijn vrijwillige productieverlagingen geleidelijk kan afbouwen zonder dat er een overaanbod ontstaat", schreven analisten van Commerzbank. "OPEC+ rekent blijkbaar op een aanzienlijke opleving van de vraag naar olie", volgens de Duitse bank.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 0,9 procent lager. De autofabrikant verkocht in mei meer auto's in China, door meer vraag naar elektrische auto's dankzij inruilprogramma's van de overheid en interesse tijdens de Beijing Auto Show. Tesla verkocht 72.573 in China geproduceerde auto's, 17 procent meer dan een jaar eerder, maar 6,5 procent minder dan in april.

Topman Pat Gelsinger van Intel gaf tijdens de Computex-beurs in Taiwan meer details over de nieuwe AI-chips van Intel, waaronder een chip met de codenaam Lunar Lake, die naar verwachting in het derde kwartaal aan PC-makers zal worden geleverd. Ook de CEO's van van Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm en Arm Holdings waren in Taipei om updates te geven over hun verbeterde AI-chips voor datacenter- en pc-toepassingen.

Intel stond grotendeels aan de zijlijn tijdens de AI-hype die Nvidia en AMD opstuwde tot hoge toppen, terwijl technologiegiganten als Meta, Microsoft en Google zoveel mogelijk Nvidia-chips opkochten. Nvidia steeg 1,25 prcoent en AMD verloor dinsdag 2,2 procent. Intel sloot 0,9 procent lager.

Meme-aandelen GameStop en AMC Entertainment verloren respectievelijk 5,4 procent en 0,4 procent. Beide aandelen zaten maandag flink in de lift, na berichten op social media van de particuliere cultbelegger Roaring Kitty in het weekend, die een belegging in GameStop ondersteunde. Voorbeurs steeg GameStop zelfs even met 100 procent.

Softwarebedrijf GitLab rapporteerde over het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei en verhoogde de outlook, maar het verlies liep wel op. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Oliereuzen als Exxon Mobil en Chevron stonden dinsdag onder druk, in het spoor van de verder dalende olieprijzen. Exxon Mobil daalde 1,6 procent.