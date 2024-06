Update: Musk geeft X en xAI voorrang met Nvidia-chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft Nvidia opdracht gegeven om duizenden AI-chips die bestemd waren voor Tesla naar zijn socialmediawebsite X en startup xAI te sturen. Dit meldde CNBC dinsdag op basis van interne mails van Nvidia. Door X en xAI voorrang te geven op Tesla, vertraagt Musk de levering van ruim 500 miljoen dollar aan processors aan de autofabrikant met maanden. CNBC vermoedt dat dit ook het opstarten van de supercomputers zal vertragen die Tesla nodig zegt te hebben om autonome voertuigen en mensachtige robots te ontwikkelen. Op X, voorheen Twitter, maar nu privé-eigendom van Musk, noemde de Tesla-topman CNBC-journalist een leugenaar. Hij ontkende echter niet dat de voor Tesla-bedoelde chips naar X en xAI worden doorgesluisd. Volgens Musk had Tesla nog geen plek had om de Nvidia-chips te gebruiken en zouden ze dus ergens in de opslag van de autofabrikant zijn beland. Pas na voltooiing van een uitbreiding van een Tesla-fabriek in Texas kunnen daar 50.000 H100-chips worden gehuisvest om ze te trainen, aldus de topman. Musk zei eerder dat hij Tesla kan laten uitgroeien tot een belangrijke speler in kunstmatige intelligentie en dat het bedrijf veel uitgeeft aan de AI-processors van Nvidia. Conflict over beloning De uitgelekte mails wijzen ook op een escalerend conflict tussen Musk en Tesla-aandeelhouders die zich afvragen of de topman zijn verplichtingen wel nakomt, nu steeds meer andere bedrijven zijn aandacht, middelen en grote hoeveelheden kapitaal opeisen. Tesla houdt zijn jaarvergadering op 13 juni. De beloning van Musk ter waarde van 56 miljard dollar staat hoog op de agenda. Musk heeft al gezegd, dat als aandeelhouders tegen het beloningspakket stemmen, hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla kan ontwikkelen, bijvoorbeeld via zijn startup xAI. Update: om reactie Musk te vermelden. Bron: ABM Financial News

