Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na zorgen over de veerkracht van de Amerikaanse economie op een nieuwsluwe dag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,5 procent lager op 517,05 punten. De Duitse DAX daalde 1,1 procent naar 18.405,64 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,8 procent tot 7.937,90 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 8.232,04 punten.

De zorgen volgen op een maandag gepubliceerde zwakke inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie in mei. Dinsdag keken beleggers naar de vacatures in april, maar dat leverde geen verrassing op. Het aantal openstaande vacatures in de VS daalde van 8,4 tot 8,1 miljoen.

De fabrieksorders stegen in april ook licht, net als in maart.

De olieprijs daalde 1,5 procent, nadat oliekartel OPEC besloot afgelopen weekend tot een vermindering van de productiebeperkingen vanaf oktober. WTI-olie kostte 73,11 dollar.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,0880. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0898 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BHP is volgens Jefferies geïnteresseerd in de mijnen Moranbah en Grosvenor van Anglo American, dat tot drie keer toe een overnamebod van BHP afwees en ervoor koos zelf te reorganiseren. Ook Glencore zou belangstelling kunnen hebben, denken de analisten. BHP sloot 1,9 procent lager, Anglo American verloor 4,0 procent en Glencore 2,7 procent.

Reder A.P. Møller-Mærsk rekent op fors meer winst dit boekjaar dankzij sterke vraag naar containers die de prijzen opstuwt: een EBITDA-resultaat van 7 tot 9 miljard dollar, in plaats van de eerdere indicatie van 4 tot 6 miljard dollar. Ook rekent het bedrijf op een positieve vrije kasstroom. Naast veel vraag naar containers signaleert het bedrijf ook stagnaties in Aziatische havens en in het Midden-Oosten. De koers daalde licht.

British American Tobacco handhaafde zijn verwachtingen voor 2024 in een trading update. Het aandeel verloor 0,5 procent.

In Frankfurt leverde defensiebedrijf Rheinmetall 3,4 procent in. Siemens Energy verloor zelfs 5,7 procent. Siemens Healthineers ging aan kop met een plus van 2,4 procent.

Autofabrikant Stellantis zag in mei de verkopen in de VS verbeteren, ook al bleven de voorraden hoog. UBS ziet de negatieve trend kenteren. De koers daalde 1,1 procent.

STMicroelectronics steeg bijna 2 procent in Parijs. TotalEnergies was een sterke daler met 2,4 procent.

In Madrid verloor bank BBVA 3,5 procent, terwijl energiebedrijf Iberdrola juist 0,5 procent meer waard werd.

Carnival steeg 7,3 procent in Londen. De cruiseschepen-industrie kreeg de laatste tijd goed nieuws over een sterk seizoen in de maanden na kerst, terwijl brandstof goedkoper wordt.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager. De S&P 500 index daalde 0,3 procent.