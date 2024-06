Beursdag 4 juni | met AEX nog net boven de 900 punten, PostNL en Alfen

De AEX (-0,4%) doet een stap terug op een dag met bijzonder weinig hoogtepunten. Stilte voor de storm? Daar heeft het alle schijn van, want later deze week hebben we nog inkoopmanagersindices op de rol, evenals Amerikaanse banencijfers en het ECB-rentebesluit. Om maar een aantal belangrijke agendapunten te noemen.

Uiteindelijk sluit de AEX op 901,68 punten. Willen de beurzen weer verder gaan stijgen, moeten we dan hopen op goed of slecht macronieuws? Want de afgelopen tijd bleek slecht economisch nieuws nogal goed uit te pakken voor aandelen. Beleggers interpreteren slecht nieuws als een signaal dat centrale banken zogenoemd accomoderend monetair beleid zullen voeren (lees: lage rentetarieven). Dat is gunstig voor aandelen. En voíla, zo ontstond de 'slecht nieuws is goed nieuws'-paradox.

Hopen op slecht nieuws dan maar? Gek genoeg niet. Want zo kwam CNBC vandaag met een een artikel dat die paradox deze week zomaar eens kan veranderen. Te veel slecht nieuws kan leiden tot een omslag in het sentiment. Gisteren bleek andermaal dat de Amerikaanse bouwuitgaven onverwacht zijn gedaald en bleek de Amerikaanse industrie eveneens onverwacht harder te zijn gekrompen. De Amerikaanse beurzen hielden de voeten weliswaar droog, maar hoelang gaat dit nog goed?

Over sentiment gesproken...

Zoals u weet, polsen wij iedere maand hoe het zit met het sentiment onder de IEX-lezers. U kunt er alles over lezen als u op deze link klikt. Later deze week komt er een artikel online met liefst 10 kansrijke aandelen uit binnen- en buitenland voor de smallcap-liefhebber.

Ook Corné van Zeijl houdt een maandelijke beursenquête onder experts. Collega Jasperien van Weerdt schreef er vanmorgen een verhaal over. En wat bleek? Geen enkele chipper heeft het kooplijstje van beleggingsexperts voor de komende maand gehaald. Ook blijkt dat de professionals het deze maand behoorlijk somber inzien. Lees het verhaal.

De professionals zijn het deze maand hartgrondig oneens met de IEX-lezers. Wie krijgen er gelijk? https://t.co/H7GABF8v5P — IEX.nl (@IEXnl) June 4, 2024

Nu weten we in ieder geval dat ongunstig economisch nieuws leidt tot stijgende koersen en een dalende dollar. Kijkt u maar even mee hoe synchroon de S&P 500 (blauwe lijn) en de Dollar Index uit elkaar bewegen sinds 9 mei - de zone aan de linkerzijde van de grafiek.

En een dalende dollar is weer goed voor grondstoffen, wat verklaart waarom goud, zilver en gas verder wisten te stijgen de afgelopen maand. Een goedkopere dollar is in de regel gunstig voor grondstoffen, omdat deze in dollars worden geprijsd. Als de dollar daalt, worden grondstoffen relatief goedkoper voor beleggers buiten de VS, wat de vraag kan stimuleren. Kijkt u maar even mee naar de koersen van goud, zilver en gas de afgelopen maand.

Dan nu naar Wall Street, dat vanmiddag lager van start ging. Hieronder ziet u de actuele (17.30 uur) tussenstand op Wall Street.

In de ban van de rente!

De financiële markten zijn al geruime tijd in de ban van de rente, meer in het bijzonder het startpunt van de eerste renteverlagingen door centrale banken. Hoewel beleggers op de obligatiemarkten al diverse malen hun vingers hebben gebrand aan te optimistische verwachtingen, sluipt opnieuw de hoop in de markt dat het er eerdaags dan toch van zal komen. Lees hieronder het verhaal van Martin Crum.

Hoewel beleggers op de obligatiemarkten al diverse malen hun vingers hebben gebrand aan te optimistische verwachtingen, sluipt er opnieuw hoop in de markt https://t.co/iOCEPWgB8F — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 4, 2024

Top 3 stijgers en dalers

Alfen is de daler van de dag nadat zakenbank Berenberg het concern van de kooplijst bonjourt. Ook PostNL staat weer in het lijstje. Dit keer als daler, nadat het gisteren bijna 6% won. Wat is daar op het moment aan de hand?

Daniel Kretinsky staat op het punt om zijn reddingspoging voor Atos (met 95.000 medewerkers) uit te voeren. In een recent interview gaf hij aan dat Royal Mail (RM) geen bestaansrecht heeft als het niet als een echt bedrijf wordt geleid. Dit geldt ook voor PostNL en BPost in België. Als Kretinsky RM overneemt (en die overeenstemming is bereikt), zal hij waarschijnlijk ook een bod uitbrengen op PostNL. Dit zorgt voor onzekerheid en druk op de aandelenkoers van PostNL. Dat hebben we dus gezien. Lees hieronder de analyse van Peter Schutte.

Zeker als de postwet wordt veranderd in de richting die de post- en pakketbedrijven graag zien, wakkert de overname van Royal Mail door miljardair Kretinsky de fantasie in het aandeel PostNL aan https://t.co/eBWkblAObs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 4, 2024

Maar er was nog meer nieuws omtrent PostNL vandaag. Naast de overnamegeruchten heeft PostNL vandaag ook een nieuwe maatregel aangekondigd om phishingaanvallen tegen te gaan. Klanten kunnen een zelfbedachte anti-phishingcode instellen, die vervolgens bovenaan elke legitieme e-mail van PostNL verschijnt. Dit moet helpen om nepmailtjes van criminelen gemakkelijker te herkennen.

Rentes

De rentes doen per saldo niet veel vandaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,84%.

Brede markt

Er is weinig groens te bespeuren op de brede markt vandaag. De euro/dollar noteert op 1,0878. Goud gaat ook bagger vandaag: -1,1%, waardoor de prijs zakt tot $2.327. Zilver daalt mee en noteert op $29,54. Bitcoin is het lichtpuntje noteert 1,4% hoger op $70.112. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $73,32.

Verder op het Damrak

APG Asset Management meldt een iets kleiner belang in Arcadis (+0,2%).

(+0,2%). Berenberg heeft het koersdoel voor Aalberts (-2,5%) verlaagd van €65 naar €56 met handhaving van het koopadvies.

(-2,5%) verlaagd van €65 naar €56 met handhaving van het koopadvies. Berenberg heeft het advies voor Alfen (-6,6%) verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van €54 naar €40 bijgesteld.

(-6,6%) verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van €54 naar €40 bijgesteld. NX Filtration (+1,3%) zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier.

(+1,3%) zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Adyen (-0,1%) gaat samenwerken met Prada Group om de betaalervaring in de winkels van het luxemerk te verbeteren en zo hun omnichannel-strategie te realiseren.

Agenda: woensdag 5 juni

01:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def. (Jap)

03:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (Caixin) mei (Chi)

09:55 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (Dld)

10:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (eur)

10:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (VK)

11:00 uur: Producentenprijzen april (eurozone)

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

13:00 uur: Campbell Soup Q3-cijfers

14:00 uur: Air France-KLM jaarvergadering

14:15 uur: Banenrapport ADP mei (VS)

15:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (S&P Global) mei def. (VS)

16:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten (ISM) mei (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

