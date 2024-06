AEX lager gesloten na saaie handelssessie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs beleefde dinsdag een relatief rustige handelsdag in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

De AEX sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 901,68 punten.

Vrijwel elke analist verwacht dat de ECB donderdag de rente met 25 basispunten verlaagt. Hiermee zou sprake zijn van de eerste verlaging sinds september 2019, toen de rente in de eurozone voorafgaand aan de pandemie nog 0,50 procent negatief bedroeg.

De Amerikaanse Federal Reserve is evenwel nog niet toe aan een renteverlaging deze maand, gelet op de inflatieontwikkeling die iets hardnekkiger is dan in de eurozone. Hier rekent een merendeel van de markt op een eerste verlaging in de maand september.

Experts van JPMorgan zien ondertussen een beperkt opwaarts potentieel voor de markten tijdens de zomer. "De Amerikaanse inflatie kan hoog blijven, zelfs als de groei afneemt, wat geen geweldige combinatie is", aldus de Amerikaanse bank.

Op het macro-economische front werd dinsdag bekend dat het aantal werklozen in Duitsland in mei sterker dan verwacht is gestegen, terwijl het werkloosheidspercentage opnieuw gelijk bleef.

Verder stegen de Amerikaanse fabrieksorders in april in een stabiel tempo, na een flinke neerwaartse bijstelling in maart, terwijl de openstaande vacatures in dezelfde maand daalden.

De Amerikaanse olie-future kreeg maandagavond in New York een opdoffer, met een daling van 3,6 procent naar 74,22 dollar per vat, nadat OPEC+ afgelopen weekend de huidige productiebeperkingen verlengde tot in 2025, maar daarbij wel ruimte laat voor een aantal leden om hun vrijwillige productiebeperkingen vanaf oktober deels terug te draaien. Ook dinsdag ijlde dit nog na en werd een vat Brentolie 0,9 procent goedkoper op 77,65 dollar.

De rentes daalden, terwijl beleggers de laatste economische gegevens beoordeelden en wat deze voor de economie zouden kunnen betekenen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 6 basispunten naar 4,35 procent en de Duitse variant 5 basispunten naar 2,54 procent.

De euro/dollar daalde naar 1,0881.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde ASR en ING onderaan met dalingen van 2,4 en 2,3 procent. Shell werd vooral getroffen door de dalende olieprijzen en verloor ook 2,3 procent.

Het defensieve RELX ging aan kop met een stijging van 1,8 procent, gevolgd door Unilever met een winst van 1,4 procent.

In de AMX daalde Alfen met 6,6 procent naar 34,15 euro. Berenberg verlaagde het advies voor de laadpalenspecialist van Kopen naar Houden en het koersdoel van 54,00 naar 40,00 euro.

Berenberg verlaagde ook het koersdoel voor Aalberts. Dit aandeel verloor 2,5 procent.

CTP won 1,2 procent en Corbion kon 0,8 procent bijschrijven.

In de AScX won het volatiele Vivoryon 5,2 procent, gevolgd door Vastned met een winst van 2,3 procent.



NX Filtration won 1,3 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het samen met Bucher Denwel zal werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Bucher kan via de samenwerking met NX zijn productaanbod uitbreiden. NX meldde geen financiële details.

TomTom, Pharming en PostNL beleefden een slechte dag en verloren tussen de 3,0 en 5,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het sluiten van de Amsterdamse beurs liet Wall Street een verdeeld beeld zien, maar bleven de indexen per saldo dicht bij huis. De S&P 500 daalde 0,2 procent.