Hewlett-Packard boekt meer omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett-Packard Enterprise heeft zijn winstverwachting voor het jaar opgeschroefd, vanwege sterke vraag naar AI-systemem. Dat maakte het bedrijf dinsdag nabeurs bekend. Het aandeel steeg in de handel nabeurs 12 procent, na een koersdaling van 2 procent in de reguliere handel. Over het afgelopen kwartaal, het tweede van het gebroken boekjaar, steeg de omzet met 3 procent tot 7,2 miljard dollar. De winst per aandeel daalde met 25 procent tot 0,24 dollar. Topman Antoni Neri sprak van "zeer solide resultaten", die beter waren dan de indicaties die het bedrijf vooraf had gegeven. "De omzet uit AI systemen verdubbelden ruimschoots ten opzichte van het voorgaande kwartaal, dankzij een sterk orderboek en betere conversie van onze aanvoerketen." Hewlett-Packard heeft inmiddels voor 4,6 miljard dollars aan orders voor AI-systemen op de plank liggen. Neri voorziet dan ook een sterk tweede halfjaar, op basis van de voordelen op het gebied van AI, de toenemende toepassing van HPE Greenlake en een beter klimaat in de aanvoerketen. Outlook HPE rekent op een omzetgroei van 1 tot 3 procent en een winst per aandeel van 1,61 tot 1,71 dollar in het boekjaar. Voor het komende, derde kwartaal rekent men op 7,4 tot 7,8 miljard dollar omzet en een winst van 0,29 tot 9,34 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

