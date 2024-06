Olieprijs daalt verder

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de vijfde dag op rij gedaald, na het besluit van OPEC+ om een deel van de productiebeperkingen later dit jaar op te heffen, wat leidt tot zorgen over een overaanbod aan olie.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent lager op 73,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 1,1 procent goedkoper op 77,52 dollar per vat.

Daarmee staat de olieprijs op het laagste niveau sinds begin februari.

De organisatie van olie-exporterende landen OPEC plus bondgenoten onder leiding van Rusland besloot zondag om verlaagde productiequota te handhaven, maar "markten hebben meer aandacht voor de balans tussen aanbod en vraag op de korte termijn en zag de stap als teleurstellend", stelde Alex Kuptsikevich van FxPro.

OPEC+ besloot om een aantal vrijwillige productieverlagingen door acht landen voor in totaal 2,2 miljoen vaten per dag vanaf oktober geleidelijk uit te faseren gedurende een periode van 12 maanden. De productiebeperkingen van de groep voor 3,66 miljoen vaten per dag, die eind dit jaar zouden aflopen, werden tegelijkertijd met een jaar verlengd.

"De prijszwakte op de oliemarkt suggereert dat marktdeelnemers betwijfelen of OPEC+ de vrijwillige productieverlagingen geleidelijk zal kunnen verlagen zonder overaanbod te creëren", aldus Carsten Fritsch van Commerzbank. Dat is nog niet een kwestie in het komende najaar, maar kan het volgende jaar wel een probleem worden.

Een zwakke inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie verhoogde maandag de zorgen over de economische groei in de VS.