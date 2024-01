Jefferies zet Fugro op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Beursblik: Zakenbank Jefferies is begonnen met het volgen van Fugro met een koopadvies en een koersdoel van 22,50 euro, gebaseerd op de toekomstige kasstromen van de bodemonderzoeker. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Het eerste koersdoel biedt volgens Jefferies nog ruimte voor een stijging met 35 procent. Jefferies meent dat Fugro in staat is om een groei van 30 procent per jaar te realiseren in de markt voor offshore wind. Volgens de bank wordt 2024 een “geweldig”’ jaar voor dit segment met 40 gigawatt capaciteit aan te vergeven projecten. Voor 2027 wordt door Jefferies een omzet van 3,0 tot 3,5 miljard euro verwacht, een stijging met circa 50 procent. De EBIT-marge komt daarmee naar verwachting in dat jaar uit op 11 tot 15 procent. Dan zou een koersdoel van 30,00 euro volgens de bank op zijn plaats zijn. Voor 2023 ligt de prognose voor de EBIT-marge op 10 procent. Jefferies wijst onder meer op betere contractvoorwaarden, een krappere markt en een betere inzet van de beschikbare middelen. Het aandeel Fugro kent een premie van ongeveer 8 procent ten opzichte van sectorgenoten. Fugro sloot maandag op 16,60 euro. Bron: ABM Financial News

