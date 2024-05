Rode cijfers voor PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het eerste kwartaal van 2024, zoals verwacht, een negatief bedrijfsresultaat geboekt, maar de outlook voor heel dit jaar werd wel herhaald. Dit bleek maandag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het postbedrijf.

"We boeken voortgang met de strategische acties die we in februari hebben aangekondigd. We blijven onze activiteiten en ons aanbod aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. In het eerste kwartaal opereerden we in een lastige omgeving met stijgende kosten (vooral voor arbeid). Het resultaat viel conform verwachting lager uit dan vorig jaar", zei CEO Herna Verhagen maandag in een toelichting.

De omzet van PostNL daalde op jaarbasis met 2 procent van 783 miljoen naar 765 miljoen euro, en de genormaliseerde EBIT daalde van 7 miljoen euro naar een verlies van 9 miljoen euro. In het vierde kwartaal was dit nog 77 miljoen euro positief.

"We merken wel op dat het eerste kwartaal van 2024 een lastige vergelijkingsbasis heeft in termen van looninflatiedruk en postvolumes, terwijl het eerste kwartaal altijd een bescheiden kwartaal is", zeiden analisten van ING in een vooruitblik. Zij rekenden op een genormaliseerde EBIT van 5 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal.

De omzet zou volgens de analisten in het eerste kwartaal op jaarbasis zijn gestegen van 783 miljoen naar 796 miljoen euro. In het vierde kwartaal kwam de omzet nog uit op 889 miljoen euro.

In de eerste drie maanden van dit jaar stegen de pakketvolumes met 4,6 procent, waar analisten hadden gerekend op een plus van 8,0 procent. "Doordat binnenlandse volumes weer groeien en wederom sterke groei b? internationale klanten", aldus het postbedrijf.

Daarentegen daalden de postvolumes met 12,5 procent, ruim meer dan de 8,0 procent krimp die de consensus had voorspeld. Aangepast voor de verkiezingspost vorig jaar was de daling 8,3 procent.

De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 7 miljoen euro negatief, tegenover 31 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal van 2023. Hier was gerekend op 33 miljoen euro negatief.

Outlook

Voor 2024 verwacht PostNL nog altijd een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vrije kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro.

De analistenconsensus rekent op een genormaliseerde EBIT in 2024 van 93 miljoen euro en een omzet van 3,3 miljard euro. De vrije kasstroom schatten de analisten op 28 miljoen euro.

Voor Mail in Nederland verwacht PostNL in 2024 een volumedaling van 7 tot 9 procent. "Voor de groei van binnenlandse pakketten waren de eerste tekenen van herstel te zien, in de richting van de aangenomen groei van 2 tot 4 procent voor 2024", aldus PostNL maandag.