Zwak eerste kwartaal voor TKH

Beeld: TKH Group

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft, zoals voorzien, een zwak eerste kwartaal achter de rug. Dit bleek maandagochtend uit een update van het bedrijf uit Haaksbergen. De groepsomzet en EBITA zijn, conform verwachting van TKH, gedaald. De omzet liep autonoom met 4,3 procent terug tot 421 miljoen euro en de EBITA, exclusief eenmalige posten, daalde zelfs met ruim 21 procent naar 41,2 miljoen euro. In een toelichting sprak TKH van kosten die moesten worden gemaakt voor nieuwe fabrieken en het terugbrengen van voorraden door klanten. Het rendement op de omzet daalde van 12,8 procent in de eerste drie maanden van 2023 naar 9,8 procent afgelopen kwartaal. Het orderboek steeg wel iets, van 970 miljoen euro aan het einde van 2023 naar net iets meer dan een miljard euro per ultimo maart. Bij de Smart Vision-divisie was sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis. In het eerste kwartaal van 2023 steeg de omzet bij deze tak met 14,4 procent, maar afgelopen kwartaal daalde de omzet juist autonoom met 12,4 procent. ING had gerekend op een omzetdaling van 5,6 procent. In het tweede halfjaar verwacht TKH een terugkeer naar groei. Ook bij Connectivity kampte TKH met een lastige vergelijkingsbasis en desinvesteringen. Hier daalde de omzet met 13,4 procent. ING rekende op een omzetkrimp van 16 procent. Voor dit segment is de onderneming voorzichtig over de vooruitzichten, maar het denkt wel in 2024 een autonome stijging van de omzet en de EBITA te kunnen realiseren. TKH liet bij publicatie van de jaarcijfers eerder dit jaar al weten dat de Vision en Connectivity-divisies te kampen hadden met een zwakke vraag in de eindmarkten door het afbouwen van voorraden. Over Manufacturing zei TKH toen te rekenen op een omzetgroei. Maandag bleek dit een omzetstijging van 16,2 procent. De analisten van ING mikten op een omzetgroei van 10 procent. TKH sprak van een sterke prestatie bij de bandenbouwactiviteiten. En de vooruitzichten zijn volgens het bedrijf ook goed. Wel verwacht TKH een terugkeer naar een meer normale groei. Outlook "We verwachten een duidelijk beter tweede kwartaal dan het eerste kwartaal", zei CEO Alexander van der Lof in een toelichting maandag. De totale omzet en EBITA kunnen daarmee dit jaar op autonome basis groeien, denkt TKH. Bij de halfjaarcijfers volgt een meer gedetailleerde outlook. Bron: ABM Financial News

