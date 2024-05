Het hangt erom bij AEX en zwakke jaarstart PostNL en TKH

De futures kleuren heel lichtgroen, maar een daling valt bij deze niveaus ook niet uit te sluiten. Beleggers verwerken de cijfers van PostNL en TKH die niet overhouden. De agenda voor de rest van de dag is een beetje saai, met de Europese PPI en inkoopdata voor de industrie als hoogtepunt.

Het wordt opnieuw een drukke cijferweek, hoewel de grootste druk inmiddels van de ketel is. Verderop blikken we in deze morning call uitgebreid vooruit op deze beursweek.

Paniek uit de markt gelopen

Ondertussen zijn de beurzen weer redelijk tot rust gekomen. De spanningen in het Midden-Oosten zijn wat naar de achtergrond verdwenen. En de angst dat de Amerikaanse rente dit jaar helemaal niet meer omlaag gaat - of zelfs wordt verhóógd om de inflatie in te dammen - is wat weggeëbd na het tegenvallende Amerikaanse arbeidsmarktrapport.

Dat is terug te zien aan 'angstbarometer' VIX, een graadmeter voor volatiliteit:



Dat is fijn voor u, maar minder fijn voor partijen als Flow Traders, die het juist van volatiliteit moeten hebben. Ook de zogeheten Fear & Greed-index van CNN beweegt zich langzaam richting neutraal terrein.



Rode cijfers voor PostNL

Terug naar de waan van de dag. Twee bedrijven openden bij het vroege ochtendgloren de boeken: PostNL en TKH. PostNL is in de rode cijfers gedoken. De cijfers tonen een inmiddels vertrouwd beeld: groei van de volumes van pakketten (met 4,6%), maar een forse krimp in de volumes bij de posttak (van maar liefst 12,5% - of 8,3% aangepast voor verkiezingspost). Ook zag het concern de kosten met €24 miljoen toenemen, vooral door loonkosten.

Dat resulteerde in het onderstaande cijferstaatje, waaronder een omzetdaling, een negatieve genormaliseerde EBIT en een iets minder negatieve vrije kasstroom:

"Het is duidelijk tijd voor verandering", zegt CEO Herna Verhagen in het begeleidend commentaar. Ze herhaalt de wens om meer tijd te krijgen voor de postbezorging: maximaal twee dagen en na verloop van tijd drie dagen. En ze roept het kabinet op de Postwet hiervoor aan te passen.

PostNL bevestigt wel de outlook voor 2024 van een genormaliseerde EBIT tussen €80 miljoen en €110 miljoen en een vrije kasstroom tussen €0 en €40 miljoen.

Zwakke jaarstart voor TKH

Ook Midkapper TKH heeft weleens betere tijden gekend. Dit bedrijf uit het Twentse Haaksbergen is meer high tech dan u misschien weet. Zo maakt het zeer geavanceerde bandenbouwmachines (uitgerust met meer dan 30 camera's), glasvezelkabels, subseakabels voor windparken op zee, midden- en hoogspanningskabels en beveiligingscamera's.

Er werd al rekening gehouden met een zwak kwartaal en dit bleek ook het geval. De omzet is autonoom met 4,3% op jaarbasis gedaald. De EBITA, exclusief eenmalige posten, daalde met 21% door extra kosten voor de start van nieuwe fabrieken en afbouw van voorraden door klanten. Het orderboek dikte wel aan tot ruim €1 miljard, tegen €970 miljoen een jaar eerder. Bij Smart Vision en Connectivity daalde de omzet, zoals al was voorzien. Bij Manufactoring was wél sprake van groei.

... maar Q2 wordt 'aanzienlijk beter' aldus CEO

CEO Alexander van der Lof verwacht dat het tweede kwartaal 'aanzienlijk' beter zal zijn dan het eerste. Dat is vooral te danken aan groei bij de Smart Vision-tak, aanhoudende groei bij Smart Manufacturing en verbeteringen bij Smart Connecivity. Ook verwacht het bedrijf te profiteren van capaciteituitsbreiding. TKH herhaalde de outlook van een autonome groei van de omzet en EBITA in 2024.

Alexander van der Lof komt trouwens spreken op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni. U kunt daar bij zijn. Meer informatie vindt u hier.

Inhaalslag beurs Shanghai, Japan en Zuid-Korea dicht

De beurs van Shanghai opende na een lang weekend weer zijn deuren en maakte meteen een inhaalslag. Op de beurs van Hongkong (die vorige week wel open was) konden beleggers al reageren op versoepelingen die Beijing doorvoerde op de aankoop van meerdere woningen. Maar nu kon dit ook in Shanghai worden verwerkt. Ook het sterke slot op Wall Street inspireerde beleggers. De indexen in Shanghai bereikten het hoogste niveau in zeven maanden.

De beurs in Hongkong eindigde nipt in het rood. De beurzen van Japan en Zuid-Korea hielden hun deuren gesloten vanwege een feestdag.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.50 uur:

Nikkei 225: gesloten

TOPIX (Japan): gesloten

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,3%

Shanghai Composite index: +0,9%

Hang Seng (Hongkong): -0,06%

Kospi (Zuid-Korea): gesloten

In Taiwan steeg de koers van Foxconn (fabrikant van smartphones) met zo'n 7% nadat het bedrijf een omzetstijging in april van 19% had bekend gemaakt. De overige techaandelen lagen er wisselend bij, maar de koersuitslagen zijn beperkt:

Alibaba: -0,2%

Baidu: +0,1%

Prosus-deelneming Tencent: +0,7%

TSMC: +1,1%

Wall Street eindigt hoger door rentehoop en cijfers Apple

De Amerikaanse beurzen zijn hoger het weekend in gegaan. Een tegenvallend banenrapport wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve de rente misschien toch wat eerder gaat verlagen dan eerder werd gedacht. De S&P 500 steeg met 1,3% tot 5.127,79 punten. De Dow Jones-index eindigde 1,2% hoger en de Nasdaq won zelfs 2%.

Dat de Nasdaq het zo goed deed, komt deels omdat techaandelen bovengemiddeld rentegevoelig zijn. Ook kwam Apple met fraaie cijfers, die het bedrijf een koerswinst van 6% opleverden. Zowel de winst als de omzet waren beter dan verwacht, ondanks een daling van de iPhone-verkopen. Ook het feit dat Apple voor $110 miljard eigen aandelen gaat kopen, viel bij beleggers zeer in de smaak.

De komende week gaat spannend worden, want dan kondigt Apple nieuwe producten aan.

Koersexplosie Amgen, koersimplosie Expedia

De koers van Amgen schoot met 11,8% omhoog. Het biotechbedrijf publiceerde beter dan verwachte winstcijfers, maar wat vooral hielp is dat Amgen zei 'zeer bemoedigende' signalen te hebben over lopend onderzoek naar een medicijn tegen obesitas. Aan obesitasmedicijnen wordt grif geld verdiend. Maar in dit geval gaat het om een Fase 2-studie, dus het kan nog alle kanten op.

Expedia zag 15,3% aan beurswaarde verdampen. De cijfers waren beter dan verwacht, maar een verlaging van de omzetprognose voor de rest van het jaar zat beleggers niet lekker. Ook branchegenoot Booking overtrof de marktverwachtingen, maar wist dit wél te verzilveren met een koersstijging van 3%. Dat gold dan weer niet voor cryptoplatform Coinbase: de cijfers waren beter dan verwacht, maar koers ging met 2,5% onderuit.

Er zijn verder overnamegeruchten over Paramount Global (-7%). Volgens The Wall Street Journal willen Sony Pictures en Apollo Global Management het bedrijf kopen voor $26 miljard.

De indicatoren:

De futures duiden op een overwegend hogere opening van de Europese beurzen.

De beurzen van Japan en Zuid-Korea waren vannacht dicht, maar China is de beursweek goed begonnen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is nog verder gezakt naar 13,49.

De euro ligt vrij vlak op 1,0764 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is afgelopen week fors gedaald. Er staat nu 4,50% op de borden: 15 basispunten minder dan vorige week maandag. De Nederlandse is op weekbasis met 3 basispunten gedaald naar 2,79%.

De olieprijzen zitten zowaar weer in de lift: met 0,6%. Voor een vat WTI wordt nu $78,56 neergeteld en Brent kost $83,38 per vat.

De goudprijs loopt iets op naar $2.310,90 per troy ounce.

De koers van de bitcoin staat 2,5% hoger op $64.142,78.

De AEX opent naar verwachting 0,08% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:07 Chinese dienstensector blijft goed groeien

08:01 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:45 Zwak eerste kwartaal voor TKH

07:43 Correctie: Aziatische beurzen noteren overwegend in het groen

07:19 Rode cijfers voor PostNL

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 mei Laatste reeks bedrijfscijfers op de agenda

05 mei Berkshire Hathaway verkocht aandelen Apple

'Shell handelde in spookrechten CO2'

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier. In de editie van vandaag kunt u onder andere lezen dat Shell handelde in spookrechten CO2.

De AFM meldt deze shorts:

Adviezen

Een adviesverlaging voor ArcelorMittal en twee koersdoelverhogingen voor ING:

ArcelorMittal: naar €29,00 van €31 en advies omlaag van kopen naar houden - Deutsche Bank

UMG: naar €32 van €29 en kopen - Citi Research

Prosus: naar €37 van €74 en houden - Jefferies

ING: naar €18,50 van €16,60 en kopen - JPMorgan Research

ING: naar €18,50 van €17,50 en kopen - Berenberg

Shell: naar 2.900 pence van 2700 pence en houden - UBS

Air France-KLM: naar €15 van €19 en kopen - Barclays

Agenda deze week: veel kwartaalcijfers en wat gaat Apple doen?

Van macro-economische cijfers moet u het volgende week niet hebben, dus u kunt zich vooral focussen op kwartaalcijfers, waarbij het accent op de woensdag ligt. Ook gaat Apple nieuwe producten presenteren en dat wakkert de nodige AI-fantasie aan.

Maandag 6 mei: inkoopdata en PPI



De cijfers van PostNL en TKH heeft u al gezien. Later deze ochtend staat de inkoopmanagersindex voor de diensten in de eurozone op de rol. In maart bleek sprake van een groeiversnelling en volgens economen zet dat door. De index is naar verwachting opgelopen naar 52,9, tegen 51,5 in maart. En de samengestelde index is volgens de consensus gestegen naar 51,4 versus 50,2 de maand ervoor,

Een ander interessant cijfer is de producentenprijsindex (PPI) van de eurozone over maart. Deze zit al een tijdje in de lift naar beneden, maar die daling neemt af: economen rekenen op een daling met 0,7% op maandbasis, tegen 1% de maand ervoor.

Dinsdag 7 mei: Heijmans en AMG



Morgenochtend opent Heijmans de boeken over het eerste kwartaal. Concurrent BAM kwam vorige week met tegenvallende resultaten en werd daarvoor hard afgestraft. Zal Heijmans een vergelijkbaar lot bespaard blijven? In zijn laatste analyse gaf Ivo Breukink aan dat Heijmans zich in een goede positie bevindt om te profiteren van het herstel op de woningmarkt, waar nog steeds grote tekorten zijn. Ook de noodzakelijke investeringen in infrastructuur in de komende jaren kunnen het bedrijf in de kaart spelen. "Toch blijft de bouwsector verraderlijk en kunnen winsten snel omslaan in verliezen", waarschuwde hij.

Leest u vooral ook het interview dat mijn collega Youri van Heumen onlangs had met Heijmans-ceo Ton Hillen:

Na het sluiten van de beurs volgen de kwartaalcijfers van AMG. De grondstoffenspecialist zal een stevige daling van de EBITDA laten zien, zo is de algemene verwachting. AMG heeft vooral last van de fors lagere lithiumprijzen, al zijn deze dit jaar inmiddels weer iets gestegen en lijken ze ook wat gestabiliseerd, zoals u kunt zien in deze grafiek:



Ook Kendrion komt met cijfers. Het concern kondigde onlangs een rigoureuze stap aan: de verkoop van de automotive-tak in Europa en de VS. Het bedrijf wordt zo meer gefocust. Analist Martin Crum sprak van een 'verrassende zet'.

Nabeurs volgen de resultaten van Marel. In het buitenland zijn onder andere Infineon, UBS, Zalando, BP (voorbeurs), Nikola (na de lunch), Lyft en Reddit (na sluiting Wall Street) aan de beurt.

Verder wordt uitgekeken naar de Nederlandse inflatie. Een voorlopige meting wees uit dat deze was afgekoeld naar 2,7% (tegen 3,1% in maart)

Woensdag 8 mei: Ahold Delhaize, SBM Offshore, Pharming



Woensdag wordt een drukke cijferdag, met de resultaten van onder andere Ahold Delhaize, SBM Offhore, Pharming, het Belgische AB InBev (voorbeurs), het Amerikaanse Uber (na de middagboterham), Disney (meer hierover in onze Vooruitblik), Beyond Meat en voormalig meme-aandeel AMC Entertainment.

De jaarcijfers van Ahold Delhaize lieten zien dat de supermarktketen last had van lagere marges en het wegvallen van de tabakverkoop bij Albert Heijn. Interessant zijn ook de ontwikkelingen in de VS. CEO Frans Muller gaf eerder dat hij op overnamepad wil in de VS. Mogelijk vertelt hij daar wat over, al is de kans groter dat u hiervoor geduld moet hebben tot de strategie-update op 23 mei.

De koers van Pharming stond enkele weken geleden onder druk toen het bedrijf €100 miljoen aan converteerbare obligaties uitgaf en met de opbrengst €123,1 miljoen aan bestaande converteerbare obligaties met een looptijd tot 2025 afloste. Voor aandeelhouders is het spannend of de Europese medicijnwaakhond EMA het middel leniolisib gaat toelaten op de markt. Dat oordeel kan elk moment komen. Pharming verwacht dit jaar een omzetgroei te behalen van 14 tot 20%.

AB InBev kampte vorig jaar met een forse omzetdaling in de VS, na een marketingcampagne voor Bud Light met een transgender influencer die slecht viel bij conservatieve Amerikanen. Presidentskandidaat Donald Trump heeft later aangegeven dat hij vond dat het concern een tweede kans verdient. Of die oproep gehoor heeft gevonden, zien we woensdag.

Donderdag 9 mei: rentebesluit Bank of England



Donderdag is de Amsterdamse beurs gewoon open, ondanks Hemelvaartsdag. Vier aandelen gaan ex-dividend (Philips, DSM-Firmenich, TKH en Coca-Cola EP). Ook neemt Bank of England (BoE) nog een rentebesluit. Net als bij de Fed van vorige week wordt het rentebesluit an sich waarschijnlijk niet zo spannend: BoE zal het belangrijkste tarief waarschijnlijk handhaven op 5,25%. Maar de prognose voor de Britse economie en vooral hints over een eerste renteverlaging kunnen wel voor wat vuurwerk zorgen.

Vrijdag 10 mei: Eurocommercial en vier aandelen ex-dividend



Ook vrijdag zijn er vier aandelen die koersdruk ervaren omdat ze ex-dividend gaan: Wolters Kluwer, Arcadis, AMG en Aperam. Eurocommercial Properties publiceert de eerstekwartaalcijfers. 2023 verliep goed voor het vastgoedbedrijf, ondanks een afwaardering van vastgoed. Het direct resultaat steeg van €2,28 per aandeel naar €2,32 per aandeel en het bedrijf trok het dividend op. Dit jaar mikt ECP op €2,30 tot €2,40.

In de VS wordt het 'kleine' consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) over mei bekend gemaakt. Het april-cijfer daalde van 79,4 in maart naar 77,2. Volgens de consensus is de index in mei verder afgegleden naar 77%. Ook het 'grote' consumentenvertrouwen (gemeten door Conference Board) laat een dalende trend zien.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 6 MEI 2024

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

13:00 Tyson Foods - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 7 MEI 2024

Allfunds - Jaarvergadering

DSM-Firmenich - Jaarvergadering

Philips - Jaarvergadering

TKH - Jaarvergadering

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - April (Jap)

06:30 Inflatie - April (NL)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

07:00 Zalando - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:30 Heijmans - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers eerste kwartaal

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Fabrieksorders - Maart (Dld)

08:00 Handelsbalans - Maart (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (eur)

13:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 AMG - Cijfers eerste kwartaal

18:00 Marel - cijfers eerste kwartaal

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Reddit - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 8 MEI 2024

AMG - Jaarvergadering

Arcadis - Jaarvergadering

Wolters Kluwer - Jaarvergadering

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers eerste kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers eerste kwartaal

07:00 AB InBev - Cjfers eerste kwartaal (Be)

08:00 Industriële productie - Maart (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal def (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 9 MEI 2024

04:00 Handelsbalans - April (Chi)

09:00 TKH - Ex-dividend

09:00 Philips €0,85 ex-dividend

09:00 DSM-Firmenich €2,50 ex-dividend

09:00 TKH €1,70 ex-dividend

09:00 Coca-Cola EP €0,74 ex-dividend

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

VRIJDAG 10 MEI 2024

08:00 Eurocommercial - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VK)

08:00 Handelsbalans - Maart (VK)

08:00 Industriële productie - Maart (VK)

09:00 Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend

09:00 Arcadis €0,85 ex-dividend

09:00 AMG €0,20 ex-dividend

09:00 Aperam €0,50 ex-dividend

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!