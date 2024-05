Atos ontvangt reddingsvoorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos heeft vier reddingsvoorstellen ontvangen, terwijl ook een tussentijdse financiering van 100 miljoen euro is verkregen van bestaande obligatiehouders. Dit maakte het noodlijdende Franse IT-bedrijf maandagochtend bekend. Atos ontving voorstellen van Bain Capital, van miljardair Daniel Kretinsky in samenwerking met Attestor Limited en van One Point van David Layani in samenwerking met Butler Industries. Ook kwam er een voorstel van bestaande obligatiehouders en banken. Het voorstel van Bain is reeds afgewezen. Gesprekken met banken en de Franse Staat over een financiering van 350 miljoen euro bovenop de vandaag aangekondigde 100 miljoen euro lopen nog, aldus het bedrijf. Op 31 mei wil Atos het herstructureringsplan afronden, rekening houdend met alle belanghebbenden. Onder meer uitgifte van aandelen en het kwijtschelden van schulden liggen op tafel. De ontwikkelingen zijn onderdeel van een reddingsoperatie, nadat het IT-bedrijf door aanhoudende tegenvallers in zwaar weer terecht is gekomen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.