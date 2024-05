AEX opent iets hoger, koersverlies PostNL en TKH na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 890,45 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won alleen Prosus meer dan een procent. Unilever sloot de rij met een nipt verlies van 0,3 procent. In de AMX wonnen SBM Offshore en Allfunds meer dan een procent. TKH Group was na cijfers de dissonant met een verlies van meer dan 2 procent. In de AScX kregen ook de cijfers van PostNL een negatief onthaal. Het aandeel daalde meer dan 4 procent. Bron: ABM Financial News

