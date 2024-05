AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al een half procent hoger naar 887,44 punten.

"We zitten midden in het cijferseizoen, dus is er meer dan voldoende beweging van individuele namen te zien. Het totaalplaatje is overwegend positief, zoals meestal het geval is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook de koersen stijgen, want daar wordt ook de waan van de dag in meegenomen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Hoewel de resultaten tot nu toe prima zijn, blijkt uit analyse dat winstcijfers worden beloond met een gemiddelde koersstijging van 1 tot 2 procent, terwijl tegenvallers aandelen gemiddeld 5 tot 6 procent lager sturen. Beleggers zijn duidelijk veeleisender", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en het Amerikaanse banenrapport. Conform verwachting liet de Fed de rente afgelopen week ongemoeid. "De opmerking van Powell dat een volgende rentebeweging waarschijnlijk omlaag is, was niet meer dan een schrale troost", aldus Wiersma.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag toonde over april een tegenvallende banengroei van 175.000, een werkloosheid van 3,9 procent en een loongroei op jaarbasis van eveneens 3,9 procent. De markt rekende op een banengroei van 240.000, een stabiele werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei van 4,0 procent.

De tegenvallende banengroei werd door beleggers positief uitgelegd, doordat de kans op een snellere renteverlaging hierdoor toeneemt. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde ruim 5 basispunten, en op Wall Street koerste techindex Nasdaq vrijdagavond 2,0 procent hoger. De S&P won 1,3 procent.

De Amerikaanse indices kregen ook een flinke duw in rug van Apple, dat 6,0 procent won. Zwaargewicht Apple verkocht minder iPhones, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Ook kondigde de techreus een nieuw inkoopprogramma van liefst 110 miljard dollar aan.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend hoger, na het groene slot op Wall Street vrijdagavond.

Koploper was de Shanghai Composite met een winst van circa een procent. Sydney klom ruim een half procent, terwijl Hongkong nipt in het rood noteerde. De Japanse beurs was vandaag gesloten.

De koers van de maker van onder meer smartphone’s voor Apple, het Taiwanese Foxconn, steeg vanochtend circa zeven procent na de bekendmaking van een omzetstijging in april van 19 procent op jaarbasis.

Olie werd daarnaast vanochtend 0,4 procent goedkoper op 78,41 dollar per vat. Afgelopen week verloor het zwarte goud op weekbasis nog 7 procent.

De olieprijzen stonden onder druk door onder meer afnemende zorgen over mogelijke verstoringen van het aanbod in het Midden-Oosten, de kracht van de Amerikaanse olieproductie en toenemende Amerikaanse voorraden. Tegelijk zijn er tekenen van een afnemende vraag en verslechterende economische groei.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone in april, en de producentenprijzen in de eurozone in maart.

Bedrijfsnieuws

De omzet van PostNL daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 2 procent van 783 miljoen naar 765 miljoen euro, en de genormaliseerde EBIT daalde van 7 miljoen euro naar een verlies van 9 miljoen euro. In het vierde kwartaal was dit nog 77 miljoen euro positief. Voor 2024 verwacht PostNL nog altijd een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vrije kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro.

De groepsomzet en EBITA van TKH Group daalden het afgelopen kwartaal conform verwachting. De omzet liep autonoom met 4,3 procent terug tot 421 miljoen euro en de EBITA, exclusief eenmalige posten, daalde zelfs met ruim 21 procent naar 41,2 miljoen euro. In een toelichting sprak TKH van kosten die moesten worden gemaakt voor nieuwe fabrieken en het terugbrengen van voorraden door klanten. Voor heel 2024 verwacht TKH dat de omzet en EBITA op autonome basis zullen groeien. Bij de halfjaarcijfers volgt een meer gedetailleerde outlook.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,3 procent tot 5.127,79 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 38.675,83 punten en de Nasdaq noteerde 2,0 procent hoger op 16.156,33 punten.