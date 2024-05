PostNL verhoogt postzegelprijs per 1 juli naar €1,14 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL verhoogt per 1 juli de tarieven voor het versturen van brieven. Dit maakte het postbedrijf maandag bekend. Het tarief van een postzegel voor brieven in Nederland wordt 1,14 euro. Dat is nu nog 1,09 euro. "Deze tussentijdse prijsstijging is nodig omdat er steeds minder post verstuurd wordt en de kosten hard stijgen. Deze nieuwe prijs past, samen met enkele andere tariefwijzigingen, binnen de ruimte die PostNL jaarlijks van de overheid krijgt om tarieven aan te passen", verklaarde PostNL de stap. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt 1,80 euro. Dat was 1,75 euro. De prijs voor het versturen van gewone pakketten blijft gelijk. De aangetekende stukken gaan 1 euro meer kosten. Bron: ABM Financial News

