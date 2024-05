Correctie: Aziatische beurzen noteren overwegend in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend hoger, na een groen slot op Wall Street vrijdagavond. Koploper was de Shanghai Composite met een winst van circa een procent. Sydney klom ruim een half procent, terwijl Hongkong nipt in het rood noteerde. De Japanse beurs was vandaag gesloten. De koers van de maker van onder meer smartphone’s voor Apple, het Taiwanese Foxconn, steeg vanochtend circa zeven procent na de bekendmaking van een omzetstijging in april van 19 procent op jaarbasis. Het concern met ruim 800.000 werknemers zei dat zijn componentenactiviteiten, evenals zijn cloud- en netwerkproducten, een "sterke groei" lieten zien, terwijl het segment van slimme consumentenelektronica en computerproducten op jaarbasis een "aanzienlijke omzetgroei liet zien". Een tegenvallende banengroei in het banenrapport van afgelopen werd door Amerikaanse beleggers nog positief uitgelegd, doordat de kans op een snellere renteverlaging hierdoor stijgt. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde ruim 5 basispunten, en op Wall Street koerste techindex Nasdaq vrijdagavond 2,0 procent hoger. De S&P won 1,3 procent. De Amerikaanse indices kregen ook een flink duw in rug van Apple, dat 6,0 procent won. Zwaargewicht Apple verkocht minder iPhones, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Ook kondigde de techreus een nieuw inkoopprogramma van liefst 110 miljard dollar aan. Olie werd daarnaast vanochtend 0,4 procent goedkoper op 78,41 dollar per vat. Afgelopen week verloor het zwarte goud op weekbasis nog 7 procent. De olieprijzen stonden onder druk door onder meer afnemende zorgen over mogelijke verstoringen van het aanbod in het Midden-Oosten, de kracht van de Amerikaanse olieproductie en toenemende Amerikaanse voorraden. Tegelijk zijn er tekenen van een afnemende vraag en verslechterende economische groei. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Correctie: om juiste dag te vermelden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.