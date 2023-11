Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na de notulen van de laatste Fed-vergadering op dinsdagavond.

IG voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, in afwachting van nieuws dat de markt in beweging kan zetten. Beleggers zochten volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. De verkoopcijfers op Black Friday, de start van het inkoopseizoen voor de feestdagen, kunnen die aanjager zijn.

De Europese autoverkopen bleven stijgen, zo bleek dinsdag.



Bedrijfsnieuws

Maaaltijdbezorgers verloren terrein, op het nieuws dat de Europese autoriteiten onaangekondigde inspecties uitvoeren bij bedrijven in de sector. Just Eat Takeaway meldde aan ABM Financial News dat het zich niet bewust is "van inspecties van onze kantoren". Het aandeel sloot 2,0 procent lager.

Sectorgenoot Hellofresh sloot 4,0 procent lager, Delivery Hero 1,8 procent lager, maar Deliveroo 0,9 procent in het groen. Delivery Hero bevestigde dat er in Berlijn en Barcelona inspecteurs zijn langsgeweest.



Het aandeel Prosus daalde in Amsterdam met 1,7 procent, ondanks een voorlopige update van het bedrijf die wees op een winstverdubbeling. Volgens zakenbank Jefferies is het echter wachten op de cijfers die op 29 november volgen om echt een goed beeld te kunnen vormen.

Bayer moet kijken naar strategische opties, schreef Jefferies in een rapport, nu een klinisch onderzoek naar een experimenteel middel voor hart- en vaatziekten is gestopt en de verliezen in verband met juridische claims tegen de onkruidverdelger Roundup dreigen op te lopen. Misschien moet Bayer onderdelen verkopen en het dividend schrappen, opperden de analisten.

Siemens Energy was een grote verliezer dinsdag met 8 procent. Volkswagen en BMW eindigden onderaan in Frankfurt met minnen van ruim 2 procent. Ook autofabrikant Renault leverde 3,5 procent in, en rivaal Stellantis 1,9 procent.



Sterke stijgers waren zeldzaam. Sport- en kledingmakers Adidas en Inditex wonnen tot bijna 2 procent.

Euro STOXX 50 4.331,90 (-0,24%)

STOXX Europe 600 455,85 (+0,09%)

DAX 15.900,53 (0,00%)

CAC 40 7.229,45 (-0,24%)

FTSE 100 7.481,99 (-0,19%)

SMI 10.782,23 (+0,39%)

AEX 758,56 (-0,12%)

BEL 20 3.518,20 (-0,50%)

FTSE MIB 29.153,42 (-1,32%)

IBEX 35 9.827,50 (-0,12%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag verdeeld, zonder echt grote uitslagen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, maar bleven stabiel na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De notulen lieten onder andere zien dat alle beleidsmakers van mening waren dat het rentebeleid nog "enige tijd" restrictief moest blijven, terwijl de meeste beleidsmakers nog steeds risico's zagen van oplopende inflatie, als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse economie.

Voorafgaand aan de publicatie van de notulen zochten beleggers volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. De verkoopcijfers op Black Friday, de start van het inkoopseizoen voor de feestdagen, kunnen die aanjager zijn.

De resultaten van AI-specialist Nvidia na het sluiten van de Amerikaanse beurzen dinsdag kunnen ook een katalysator zijn.



Eerder dinsdag waren er economische cijfers die geen potten braken. De verkoop van bestaande woningen daalde met 4 procent in oktober tot het laagste niveau in 13 jaar.

De regio Chicago liet in oktober een vertraging van de groei zien, bleek uit de Chicago Fed-index. Deze cijfers bevestigden volgens Rein Schutte van Noesis Capital Management het beeld "dat het allemaal wat lastiger gaat" in Amerika.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel Nvidia stond circa 2 procent lager in de handel nabeurs, na een verlies van 1 procent in de reguliere handel. Het bedrijf boekte een recordomzet van 18,1 miljard dollar, ruim boven de analistenconsensus van 16,2 miljard.

Zoom Video Communications heeft na een beter dan verwacht derde kwartaal de outlook voor heel 2023 verhoogd. Vooral over de winst werd Zoom flink positiever. Het aandeel sloot licht hoger.

In tegenstelling tot Zoom verlaagde Lowe's bij de kwartaalcijfers de outlook voor 2023 juist. Toch was de winst afgelopen kwartaal iets hoger dan voorzien. Het aandeel verloor 3,1 procent.

Ook Best Buy verlaagde de outlook voor 2023. En net als bij Lowe's was de winst in het derde kwartaal, ondanks een daling, wel hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Best Buy eindigde met een verlies van 0,5 procent.

Broadcom heeft alle goedkeuringen binnen om VMware te kunnen overnemen. De transactie zal woensdag worden afgerond. Broadcom verloor 1,5 procent.

S&P 500 index 4.538,19 (-0,20%)

Dow Jones index 35.088,29 (-0,18%)

Nasdaq Composite 14.199,98 (+0,59%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 33.455,93 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.055,24 (-0,4%)

Hang Seng 17.701,61 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0904. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen bewoog het muntpaar nog op 1,0914 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0915 op de borden.

USD/JPY Yen 148,75

EUR/USD Euro 1,0904

EUR/JPY Yen 162,24

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Oktober (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - November (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - November vlpg (eur)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Deere - Cijfers vierde kwartaal (VS)