Smallcap World Fund groter in Alfen

Ja, eindelijk zit Alfen weer eens in de lift, van de week kwam er 7,07% bij, nou, dat haalde ik bij lange na niet, ik ging maar 0,2% voorwaarts en daarmee moest ik de AEX die 1,36% steeg, fors voor laten gaan!!

De steenlegger voor zo'n klein plusje was Aperam, hij danste van de week alle kanten op, gisteren, met de cijfers ook weer, die lieten zien, dat Aperam in moeilijk vaarwater zit en ook nog eens intern tegenslag had, daarom viel een verlies van 3,14% mij niet eens tegen, als je naar AMG kijkt, die ook dunnetjes rapporteerde, die verloor 20,21% van de week en ook Arcelor, die eveneens magere cijfers presenteerde, die verspeelde 6,50% procent, dus metaal viel niet mee van de week, zelfs edelmetaal niet, armeluis goud; Zilver verspeelde ook4,34% en de beursbarometer koper ging 2,25% onderuit en laten we het over lithium maar niet hebben, bij Dalm is het een rustig stabiel beeld, geen hoge prijzen en toch alles gauw naar de smeltovens brengen!!

Zouden ze tegenwoordig hout in die ovens stoken, gas ging 14% onderuit, met de winter op handen, dat is vreemd, of zou er een knaap van een recessie, om de hoek loeren??

Voor Shell was het ook weer black friday, later op de dag volgde herstel, maar het weekresultaat zat dik onder nul, met _1,58%, nu ja, olie leverde heel wat meer in, die moesten meer dan 4% op de koers toeleggen!!

To(b)pbankje ING bleef ook in het rood steken, hij verloor 0,77%, wel een beetje te begrijpen, , soms werkt het daar super traag en houden ze zeer vreemde koersdoelen aan, zouden ze daar wel eens een tukje doen, in de baas zijn tijd??

KPN heeft wel goed gerapporteerd, maar heel veel beleggers zien het haas nog niet liggen, hij ging 0,44% groen, nu ja, met groen ben je altijd blij, toch??

Dan het oude vlammetje, nog eens, hij voerde het chip poloton aan met een plus van 5,70%, opnieuw hadden de A chips het nakijken, Asmi 4,63% en grote broer Asml kwam niet verder dan 1,72% plus!!

O ja, ik heb ook die ijsboer nog, gelukkig moesten de koelmotoren aan, want hij eindigde 1,64% in de plus, dankzij een leuke koop aanbeveling, schijnbaar gaan er meer zien, dat dat nieuwe koersplan, zo gek nog niet is!!

Vandaag het fietsenhok van een nieuw dak voorzien, want blikken golfplaten zijn na 40 jaar echt rijp voor Dalm, wie wat bewaart, heeft nog eens wat, er staat nog een restpartij sneldekpannen, die zijn uitstekend geschikt om die groene tweewielers, duurzaam te parkeren, want je weet het; Pak ook de fiets!!, dan vervuil je niets!!

Morgen, naar dat mooie gebouw, waar alles naar Boven wijst, de torenspits, nog wel het meest, daar moet je zijn, zegt hij zonder woorden, onder die spits gaat het WOORD open, dat heel klaar en duidelijk zegt, de spits heeft gelijk; Al het echte Goede, komt echt van BOVEN!!

Maandag mag van mij de Telegraaf van het beursschip gerust een paar tandjes hoger, op de rivier kan je zien, dat de gasolie duur is, daar staat de Telegraaf vaak laag, die beursolie is niet zo duur volgens mij, dus daar mag gerust, het gas er flink op!!, SJALOOM!!!