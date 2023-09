Update: UMG gaat samenwerken met Deezer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group werkt samen met streamingdienst Deezer om een nieuw streamingmodel te lanceren, dat artiesten beter moet belonen. Dit maakte het muziekbedrijf woensdagochtend bekend. Het doel is om gevestigde artiesten beter te belonen, een stap die volgens de bedrijven noodzakelijk is om een stortvloed aan overbodige content op het Deezer-platform aan te pakken, aldus UMG. De catalogus van Deezer groeide de afgelopen twee jaar van 90 miljoen naar meer dan 200 miljoen audiobestanden. "We omarmen nu een noodzakelijke verandering, om de waarde van content beter weer te geven en om artiesten te beschermen en te ondersteunen", aldus CEO Jeronimo Folgueira van Deezer. Artiesten zijn al jaren conflict met streamingplatforms over betalingen voor hun muziek. Zo werd in 2014 de volledige muziekcatalogus van Taylor Swift tijdelijk van Spotify gehaald, nadat het platenlabel van de popster de streamingdienst had gevraagd haar muziek alleen beschikbaar te maken voor betalende abonnees en niet voor gratis gebruikers. Spotify wilde daar toen niet aan meewerken. In 2022 bereikten muziekuitgevers en streamingdiensten een akkoord om de beloning aan artiesten te verhogen. Volgens de analisten van Citi zal de samenwerking tussen UMG en Deezer vooral de grotere, gevestigde artiesten goed doen. "UMG zal een groter deel van de royaltybetalingen van Deezer ontvangen, maar Deezer is een kleine speler in de mondiale markt, dus het is onwaarschijnlijk dat deze deal een wezenlijke verschil zal maken voor UMG", aldus Citi. Het aandeel UMG noteerde woensdagmiddag 1,1 procent hoger op 22,94 euro. Bron: ABM Financial News

