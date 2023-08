Winststijging ABN Amro stuk sterker dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer winst behaald en overtrof ook de verwachtingen van analisten. Dit bleek woensdag uit cijfers van de bank.

"In het tweede kwartaal realiseerden we weer een zeer sterk financieel resultaat, gedreven door de hoge netto rentebaten en het vrijvallen van kredietvoorzieningen. Dit in een omgeving waarin de macro-economische en geopolitieke onzekerheid voortduurden", zei CEO Robert Swaak woensdag in een toelichting.

De nettowinst steeg op jaarbasis van 475 miljoen naar 870 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwam de winst van de bank uit op 523 miljoen euro.

ABN AMRO zag de netto rentebaten stijgen, van 1,27 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022 naar 1,62 miljard euro afgelopen kwartaal. De analisten rekenden ook op 1,62 miljard euro. De fees bedroegen 444 miljoen euro, terwijl was gerekend op 446 miljoen euro.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de rentebaten ook al 1,62 miljard euro en de fees 444 miljoen euro.

De rentemarge steeg op jaarbasis van 121 naar 159 basispunten. Door de consensus werd gerekend op 163 basispunten, gelijk aan de marge in het eerste kwartaal.

De voorzieningen voor oninbare leningen, die in het eerste kwartaal nog 14 miljoen bedroegen, kenden afgelopen kwartaal een vrijval val 69 miljoen euro. De analisten hadden erop gerekend dat ABN AMRO 110 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot moest stoppen. In het tweede kwartaal van 2022 was er ook een vrijval van voorzieningen, toen van 62 miljoen euro.

De operationele kosten daalden van 1,32 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022 naar 1,14 miljard euro afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de operationele kosten uit op 1,41 miljard euro. Analisten rekenden op 1,29 miljard euro aan operationele kosten.

"De kosten waren lager door lagere wettelijke heffingen terwijl investeringen in een krappe arbeidsmarkt deels doorschuiven", zei CEO Swaak in een toelichting. "We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van 4,7 miljard euro in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn."

Voor 2023 rekent ABN AMRO voor circa 5,2 miljard euro aan kosten.

De CET1 ratio kwam eind juni uit op 14,9 procent en ABN AMRO stelt een interim-dividend voor van 0,62 euro per aandeel.

"We verwachten een stabiele CET1 ratio van 15,0 procent, net als de consensus. We rekenen op een dividend per aandeel van 0,57 euro voor het tweede kwartaal van 2023", schreef analist Jason Kalamboussis van ING in een vooruitblik op de cijfers van ABN AMRO.

De bank kocht in de eerste jaarhelft voor 500 miljoen euro eigen aandelen in.