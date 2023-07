Air France-KLM haalt €500 miljoen op bij Apollo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en Apollo Global Management hebben een definitieve overeenkomst getekend voor een financiering van 500 miljoen euro. Dit maakte het luchtvaartbedrijf vrijdagochtend bekend. De financiering is bedoeld voor een operationele dochteronderneming van Air France die zich vooral bezighoudt met de engineering- en onderhoudsactiviteiten van Air France. Onder deze overeenkomst en onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zal Apollo intekenen op eeuwigdurende obligaties van de operationele dochteronderneming. De opbrengst van de financiering zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor de aanschaf van componenten. De eeuwigdurende obligaties zullen de eerste 3 jaar een rentepercentage van 6,9 procent hanteren. Air France kan de obligaties na 3 jaar op elk moment aflossen. De transactie maakt deel uit van het algehele herstelplan van de luchtvaartmaatschappij, zoals aangekondigd in februari 2023. Air France-KLM maakte geen verdere financiële details bekend. Bron: ABM Financial News

