UBS: koper blijft in trek

(ABM FN-Dow Jones) De koperprijs blijft opveren, ondanks dat de activiteit in de Chinese, Europese en Amerikaanse industrie terugloopt. Dit merken analisten van UBS dinsdag op in een rapport.

UBS zag dat de koperimport in China met 4,6 procent terugviel in mei, waardoor de totale terugval dit jaar op 11 procent uitkomt. Dit is in lijn met de terugval van de Chinese industrie. "Maar de zorgen omtrent de vraag naar koper spelen niet alleen in China", aldus UBS. Ook in Europa en de VS ziet UBS zwakte in de industrie, wat de vraag naar koper onder druk zal zetten.

"Maar het is niet alleen kommer en kwel voor koper", aldus de analisten van de bank. "De energietransitie blijft robuust", zo stelden zij, wijzend op investeringen van China in duurzame oplossingen. "De mondiale energietransitie zal de kopervraag ondersteunen, waarmee zwakte in de vraag op andere vlakken wordt gecompenseerd." Het voorkomt volgens UBS bovendien dat de groei in de kopervraag tot stilstand komt. "Maar de activiteit in de mondiale industrie moet dan wel herstellen."

UBS ziet de koperprijs medio 2024 uitkomen op 9.750 dollar. “Buy on the dip”, is daarom volgens UBS een goede strategie voor beleggers.