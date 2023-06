Amerikaans inflatiecijfer geen verrassing, rentepauze verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers over mei lieten op alle fronten geen enkele verrassing zien. "Het lijkt erop dat het inflatiecijfer de Federal Reserve niet van haar stuk brengt en dat de centrale bank woensdag een pauze in de renteverhogingen inlast. Dit oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News. Interessanter wordt het besluit in juli, gezien de onderliggende trend in de Amerikaanse inflatie. "De kerninflatie laat zien dat de energieprijzen niet meer de grote drijfveer zijn van de inflatie. Onderliggend is de stijging van de huisvestingskosten met 8,0 procent op jaarbasis nog altijd hoog, maar de kosten dalen wel langzaam. Deze kosten bepalen de kerninflatie voor 30 tot 40 procent. De kosten voor diensten zonder woonlasten lagen in mei op 4,2 procent op jaarbasis hoger en 0,2 procent lager op maandbasis, waarmee de inflatie bij overige diensten nog altijd een bron van zorg moet zijn", aldus Marey. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 4,0 procent tegen 4,9 procent in april. Hiervoor was door economen ook 4,0 procent voorzien. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,3 procent, ten opzichte van de 5,5 procent een maand eerder. Economen rekenden hiervoor ook op 5,3 procent.



De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0809 dollar, fractioneel hoger dan kort voor de publicatie van het Amerikaanse inflatierapport. Bron: ABM Financial News

