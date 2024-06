Beursupdate: rode koersen op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs was dinsdag overwegend rood gekleurd. Rond elf uur daalde de AEX 0,8 procent naar 897,82 punten. Beleggers hebben een relatief rustige dag, in afwachting van het rentebesluit van de ECB op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Vrijwel elke analist verwacht dat de ECB donderdag de rente met 25 basispunten verlaagt. "De echte vraag draait rond het verdere verloop, in eerste instantie tijdens de tweede jaarhelft", klonk het in de marktenzaal van KBC, maar de bank verwacht niet dat voorzitter Christine Lagarde zich daar donderdag concreet over zal uitlaten. Voor de Fed komt het rentebesluit op 12 juni hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg voor een renteverlaging. Toch verwacht CIO Mark Haefele van UBS wel degelijk dat de Fed later dit jaar de rente verlaagt. "Een afkoelende Amerikaanse economische groei, samen met de verwachte beleidsversoepelingen, creëren een positief momentum voor kwaliteitsobligaties", aldus Haefele. De euro/dollar daalde naar 1,0876 en de tienjaarsrentes in de VS en Duitsland gingen ook wat lager. De olieprijs bleef dalen ondanks dat OPEC+ de productieverlagingen dit weekend handhaafde. Een vat Brent olie daalde 1,7 procent naar 77,04 dollar. Stijgers en dalers In de AEX daalde Shell 2,3 procent, als gevolg van de druk op de olieprijs. Verder hadden de financials het moeilijk. De banken ING en ABN AMRO verloren 1,5 en 1,9 procent en de verzekeraars ASR en Aegon daalden 1,8 en 1,9 procent. Unilever ging in de AEX aan de leiding met een bescheiden winst van 0,7 procent. RELX won 0,2 procent. Besi verloor 0,3 procent. De Duivense halfgeleiderspecialist organiseert deze week een beleggersdag. In de Midkap ging CTP aan kop met een winst van 0,4 procent. Eurocommercial won 0,2 procent. Just Eat Takeaway daalde 2,3 procent en Alfen verloor 5,6 procent. Berenberg haalde het aandeel Alfen van de kooplijst en verlaagde het koersdoel van 54 naar 40 euro. Berenberg verlaagde ook het koersdoel voor Aalberts, van 65 naar 56 euro, maar handhaafde dit aandeel wel op de kooplijst. Aalberts daalde dinsdag met 1,9 procent. Bij de smallcaps speelde NX Filtration zich in de kijker met een koerswinst van 7,6 procent. NX Filtration zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Het betreft een oplossing waarbij Bucher gebruikmaakt van de microfiltratiemembranen van NX. Het bedrijf uit Enschede meldde geen financiële details. Het volatiele Vivoryon steeg met 6,5 procent. Ebusco en PostNL verloren 2,6 en 3,1 procent. Bron: ABM Financial News

