Europese beurzen in het groen

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, nadat de deal over het Amerikaanse schuldenplafond woensdagavond door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd, terwijl uit China weer groei in de industrie werd gemeld. De brede STOXX Europe 600 index stond rond het middaguur 0,8 procent hoger op 455,32 punten. De Duitse DAX steeg 1,1 procent tot 15.840,18 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent tot 7.150,23 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.5474,39 punten. Vannacht stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid in met de verhoging van het schuldenplafond die president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend overeenkwamen. Nu is het de beurt aan de Senaat om ook groen licht te geven. Haast is daarbij volgens minister Janet Yellen geboden, omdat Washington op 5 juni niet meer aan alle betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Het positieve sentiment werd verder gesteund doordat de inflatie in de eurozone sterker dan verwacht daalde, wat de ECB ruimte geeft om zijn agressieve renteverhogingen te pauzeren. De Europese inflatie daalde van 7,0 naar 6,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent. Verder konden beleggers zich buigen over de inkoopmanagersindices in China en Europa. Terwijl de Chinese industrie in mei weer groeide, nam de krimp in Europa toe. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, waarschuwt dat de zwakte in Europa vermoedelijk nog wel enkele maanden zal aanhouden. De olieprijs bewoog weinig. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,04 procent in het rood op 68,05 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 72,61 dollar werd betaald. De euro/dollar noteerde op 1,0704. Bedrijfsnieuws De banken BBVA en Santander waren sterke stijgers met 3 en 2 procent koerswinst, evenals verzekeraar Allianz met 3 procent. Remy Cointreau verraste voorbeurs met sterke winstcijfers, maar de distillateur herhaalde ook de voorzichtige outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde 0,3 procent. In Parijs won Airbus 2,1 procent en Stellantis 1,9 procent. Van de drie dalers in de hoofdindex leed Eurofins met 0,7 procent het grootste verlies. Siemens kon in Frankfurt 2,5 procent bijschrijven en Allianz 2,7 procent, maar Rheinmetall ging juist onderuit met 3,6 procent. Vonovia daalde met 2,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 4.179,83 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.908,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 12.935,29 punten. info@abmfn.nl

