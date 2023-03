Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in aanloop naar net rentebesluit van de Europese Centrale bank van vanmiddag. Wel moest een groot deel van de openingswinsten weer worden prijsgegeven.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 434,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 14.836,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 6.956,79 punten. De Britse FTSE steeg 1,2 procent naar 7.429,00 punten.

De Europese beurzen vonden vanochtend steun in het nieuws dat Credit Suisse 50 miljard frank zal lenen van de Zwitserse centrale bank.

"De Zwitserse bank Credit Suisse zet een goede stap met een lening van de Zwitserse centrale bank en het plan om obligaties in te kopen die ver onder water staan, waarmee de bank zijn balans versterkt", zo stelde analist Corné van Zeijl van Actiam in een commentaar tegen ABM Financial News.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus Van Zeijl. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

"De vraag is hoe de centrale banken omgaan met de huidige bankencrisis en de aanhoudend hoge inflatie en wat dit betekent voor de toekomstige renteverhogingen", aldus SEB, die opmerkte dat de markt er inmiddels rekening mee houdt dat centrale banken minder hard zullen verkrappen.

Behalve de ECB staan in de Verenigde Staten de woningbouwcijfers over februari, de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over maart en de importprijzen over februari op de agenda.

De olieprijs noteerde donderdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 68,16 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 74,39 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0607. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0621 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0579 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel Credit Suisse herstelde donderdag met een stijging van 22,9 procent.

De koersenborden van Parijs en Frankfurt zagen er vandaag wat milder uit dan dinsdag en woensdag met driekwart van de aandelenkoersen in de plus, met beduidend kleinere verliezen voor de koersen die in het rood noteerden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.891,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 31.874,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.434,05 punten.