Fors meer omzet Chinese bezorger Meituan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meituan heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt op een fors hogere omzet. Dat maakte de Chinese maaltijdbezorger donderdag bekend. De winst steeg van 3,4 miljard naar 5,4 miljard renminbi, omgerekend circa 685 miljoen euro. De omzet steeg met 25 procent op jaarbasis, van 58,6 miljard naar 73,3 miljard renminbi. De omzet was licht lager dan een kwartaal eerder door seizoenseffecten. Vooral bij de plaatselijke bezorgdiensten steeg de omzet, tot 54,6 miljard renminbi, evenals de omzet uit commissies. De operationele winst uit deze lokale handel bedroeg 9,7 miljard renminbi. Bij nieuwe initiatieven liep het operationele verlies terug van 5,0 miljard naar 2,8 miljard renminbi. Bron: ABM Financial News

