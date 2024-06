Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de ECB en de toelichting daarop. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 525,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 18.707,35 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 8.034,35 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 8.262,63 punten. De markt heeft een renteverlaging met 25 basispunten al geheel ingeprijsd en wacht nu op het antwoord op de vraag hoe het vervolgbeleid van de Europese centrale bank er uit gaat zien. De verwachting is dat de ECB per beleidsvergadering wil bekijken wat er met de rente moet gebeuren, afhankelijk van de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Eerder besloten centrale banken in Zwitserland, Zweden en Canada al de rentes te verlagen. "En zo wordt de geldkraan langzaam weer open gedraaid, nadat deze van 2022 tot en met de zomer van vorig jaar was dichtgedraaid om de inflatie te beteugelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Olie noteerde donderdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 74,22 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 78,53 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0881. Bedrijfsnieuws Rémy Cointreau heeft de omzet en winstgevendheid over het afgelopen gebroken boekjaar flink zien dalen. Voor het lopende boekjaar wordt in de loop van het jaar een geleidelijk herstel van de omzet verwacht. Het aandeel noteerde 3,4 procent hoger. UBS heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 17,40 naar 18,30 euro met behoud van het koopadvies. De koers steeg 0,7 procent. UBS zette ook Ahold Delhaize op de verkooplijst. Ahold leverde 2,3 procent in. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,2 procent tot 5.354,03 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.807,33 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 17.187,90 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.