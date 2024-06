Overwinning beleggers: Hoge Raad haalt streep door Box 3-heffing

Dit is groot nieuws: de Hoge Raad haalt een streep door de Box 3-heffing (vermogensbelasting). Volgens de hoogste rechtsprekende instantie van ons land is de heffing nog altijd discriminerend: beleggers betalen belasting over een rendement dat ze niet behalen.



En dat niet alleen: de overheid moet ook rechtsherstel plegen. Dat houdt in dat beleggers eventueel te veel betaalde belasting dienen terug te krijgen. Een miljardenstrop voor het toekomstige kabinet, een meevaller voor u. In het vonnis staat wel dat het aan de belastingplichtige - u dus - is om aan te tonen dat uw werkelijke rendement lager was dan het forfaitaire rendement. U ontvangt geen rente over het bedrag dat u bent misgelopen.

Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend. De Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, neemt de verdragsinbreuk die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd niet weg. https://t.co/hfQiESClEu — Hoge Raad (@HogeRaad) June 6, 2024

Hoe zat het ook alweer? Vroeger ging de Belastingdienst voor de berekening van het vermogen in Box 3 van de inkomstenbelasting uit van een fictieve verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Hierbij werden grotere vermogens zwaarder belast: de fiscus ging ervan uit dat mensen met een groter vermogen naar verhouding meer beleggen dan landgenoten met een lager vermogen. En dat zij op die beleggingen een hoger rendement haalde. Dit leidde tot een golf van protest, omdat de fictieve rendementen vaak sterk afweken van de rendementen die spaarders en beleggers in werkelijkheid behaalden.



Daarna kwam er een nieuwe methode, waarbij werd gerekend met de werkelijke verdeling van iemands vermogen over drie categorieën: spaargeld, beleggingen en (eventuele) schulden. Dit benaderde de werkelijkheid al wat meer, maar er was nog een probleem: er werd nog steeds gewerkt met een fictief rendement. Dit rendement verschilde per categorie: het fictieve rendement op spaartegoeden (0,92% over 2023) lag een stuk lager dan dat op beleggingen (meer dan 6,17% over 2023).

Volgens de Hoge Raad is met die nieuwe methode het probleem voor spaarders opgelost, want het forfaitaire rendement voor banktegoeden komt aardig in de buurt van het werkelijke rendement. Maar voor beleggers is er nog steeds een probleem. De fiscus ging uit van een fictieve beleggingsmix (tussen aandelen, obligaties en vastgoed, zoals een vakantiehuis) en plakte daar gemiddelde rendementen op.

Maar elke belegger is verschillend: de een belegt offensief en de ander defensief. Met name voor beleggers die bijvoorbeeld veel in obligaties beleggen, pakt deze regeling nog steeds ongunstig uit. Zij benaderen met geen mogelijkheid het fictieve rendement waarover ze belasting moeten betalen. Ook beleggers die domweg pech hebben met hun beleggingen lopen het risico belasting te betalen over vermogensgroei die ze niet hebben behaald.

De Hoge Raad schaart zich nu dus achter die kritiek. 'Aldus treedt ook in de nieuwe berekening onder de Herstelwet een aanmerkelijk verschil in behandeling op tussen succesvolle en minder succesvolle beleggers', zo staat in het vonnis.