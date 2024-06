Valuta: valutamarkt wacht op rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,0880 dollar na een top intradag op 1,0895 dollar in een afwachtende markt in aanloop naar het rentebesluit van de ECB vanmiddag.

"De richting van de euro zal mogelijk van het rentebesluit afhangen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Een verlaging met 25 basispunten is geheel ingeprijsd. Aan voorzitter Christine Lagarde nu de opdracht de markt meer duidelijkheid te geven over het te voeren beleid." Volgens Van der Meer is de boodschap vermoedelijk dat Lagarde de inflatietrend per vergadering wil beoordelen. "Alles wat van die boodschap afwijkt kan voor een zichtbare beweging in de eurokoers zorgen", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

Als de ECB vandaag de rente verlaagt, volgt de centrale bank het voorbeeld van de Bank of Canada, die gisteren de rentes verlaagde, en de centrale banken van Zweden en Zwitserland.

De Bank of Canada voldeed woensdag aan de verwachting door het rentetarief te verlagen van 5,00 naar 4,75 procent. "We bekijken per beleidsvergadering of een verandering in het rentetarief nodig is", aldus voorzitter Tiff Macklem woensdag.

De Amerikaanse dienstensector liet over mei een inkoopmanagersindex zien van 54,8. Een maand eerder was dit 51,3. Uit het rapport bleek verder dat zowel de imput- als de verkooptarieven een harder stegen. De dollar nam volgens Van der Meer geen afslag, zoals maandag na de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse industrie over mei.

Bestuurder Toyoaki Nakamura van de Bank of Japan zei in aanloop naar de beleidsvergadering van 13 en 14 juni, niet zeker te zijn van de aanhoudende stijging van lonen en inflatie. Hij voegde daaraan toe dat handhaving van het huidige monetaire beleid passend is. Nakamura stemde in maart van dit jaar niet in met de beëindiging van de negatieve rente, waar de Bank of Japan uiteindelijk wel toe besloot. Hij uitte zijn twijfels over de haalbaarheid van de doelstelling voor een inflatieniveau van 2 procent in het fiscale boekjaar 2026, als de consumentenuitgaven verzwakken en bedrijven hun prijzen voor producten en tarieven voor diensten niet verhogen.

De ECB presenteert donderdag ook nieuwe ramingen voor de inflatie. In maart rekende de ECB op een inflatie van 2,3 procent in 2024, van 2,0 procent in 2025 en van 1,9 procent in 2026.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0877 dollar. De Europese munt noteerde nog geen 0,1 procent hoger op 0,8506 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2790 dollar. De dollar koerste 0,1 procent hoger op 156,20 yen.