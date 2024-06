Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel ASML

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 1.156,00 naar 1.302,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dat bleek donderdag uit een rapport van de bank.

Ook blijft het aandeel op de favorietenlijst staan.

Bank of America verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst per aandeel in 2025 en 2026 met zo'n 6 tot 9 procent. De analisten hebben meer vertrouwen gekregen in een sterkere vraag naar EUV-apparaten en gaan ook uit van een iets hogere brutomarge.

Met de omzetverwachting voor 2025 en 2026 zit de bank nu zo'n 7 à 10 procent boven de analistenconsensus en met de verwachte winst per aandeel zo'n 9 tot 15 procent hoger.

ASML blijft onvervangbaar in het uitbouwen van de infrastructuur voor AI, omdat makers van AI-processoren en DRAM-chips de EUV-technologie moeten gebruiken, aldus de analisten. Bank of America heeft weinig twijfel dat er behoefte zal zijn aan aanzienlijk meer capaciteit voor de meest geavanceerde technologie. Bank of America rekent inmiddels op 80 EUV-machines die ASML zal kunnen leveren volgend jaar, in plaats van 70.

De winst per aandeel zou naar 52 euro kunnen stijgen in 2030 en in een gunstig scenario zelfs naar 65 euro, volgens Bank of America.

Het aandeel ASML noteerde donderdag 9 procent hoger op 962,40 euro.