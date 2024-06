Robinhood neemt Bitstamp over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Robinhood heeft een akkoord bereikt om cryptobeurs Bitstamp over te nemen. Dit maakte de Amerikaanse broker donderdag bekend. De combinatie moet Robinhood meer blootstelling geven buiten de VS. "De overname van Bitstamp is een grote stap in de groei van onze crypto-activiteiten", zei de broker in een toelichting. Robinhood verwacht dat de waarde van de deal uiteindelijk circa 200 miljoen dollar bedraagt, die het bedrijf in contanten betaalt. De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van 2025 afgerond en moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Bitstamp werd in 2011 opgericht. Bron: ABM Financial News

