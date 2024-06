Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor RELX verhoogd van 41,00 naar 41,50 Britse pond met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Volgens de analisten weet RELX zich goed te positioneren om de kansen te benutten die generatieve kunstmatige intelligentie biedt. Zo denkt de bank dat RELX als gevestigde en betrouwbare naam kan profiteren van het afnemende vertrouwen in academisch onderzoek, waardoor meer en meer content naar partijen als RELX zal gaan. Schaalgrootte helpt volgens Bank of America ook bij investeringen in technologie en netwerk, waardoor de kwaliteit stijgt. Tot slot technologie ook voor lagere kosten voor uitgevers als RELX, voorzien de analisten. Ondanks de goede koersontwikkeling van RELX dit jaar, denkt Bank of America dat RELX nog altijd aantrekkelijk is gewaardeerd met een korting van 20 procent ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel RELX noteerde donderdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 41,90 euro. In Londen stond het aandeel op 35,64 pond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.