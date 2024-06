SBM Offshore reserveert schip voor TotalEnergies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in samenwerking met Technip Energies het Fast4Ward-schip gereserveerd voor TotalEnergies. Dit maakte de Schiedamse oliedienstverlener donderdag bekend. Het schip zal worden ingezet voor een ontwikkelingsproject, circa 150 kilometer van de kust van Suriname. TotalEnergies heeft een belang van 50 procent in het project en APA Corporation de andere helft. Een definitief investeringsbeslissing wordt in het vierde kwartaal van 2024 verwacht. De productie kan dan in 2028 worden opgestart. Bron: ABM Financial News

