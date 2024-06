AEX opent hoger op rente-D-Day, nadat Nvidia door $3 biljoen is geknald

De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet nadat op Wall Street nieuwe records werden gevestigd en Nvidia Apple inhaalde als op een na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Hét event van vandaag is natuurlijk het rentebesluit van de ECB en oh ja, er zijn ook nog verkiezingen voor het Europees parlement.

ASML liet gisteren een spectaculaire koersstijging zien na opbeurend nieuws over de orderontwikkeling. Het aandeel vierde nog een fijne after party op Wall Street, waar het aandeel 1,5% hoger de dag uit ging.

Ook vandaag ziet het er naar uit dat het een fraaie beursdag wordt, al zullen beleggers een slagje om de arm houden met het oog op het rentebesluit van de ECB. Een verlaging met een kwartje ligt voor de hand, maar zeker na de tegenvallende inflatiecijfers van vrijdag valt niet uit te sluiten dat ECB-president een konijn uit de hoed tovert.

Europese verkiezingen: doorgaans geen market mover

Verder zijn er de komende dagen verkiezingen voor het Europees Parlement. Vandaag is Nederland aan de beurt. In India reageerden de beurzen heftig op de uitslag van de parlementsverkiezing, maar in Europa is de reactie van beleggers doorgaans gering. Fisher Investments heeft onlangs uitgezocht wat de historische impact van de Europese parlementsverkiezingen sinds 1979 is op de beurs.

En wat bleek? Europese aandelen volgen over het algemeen de stijgende lijn van wereldwijde aandelen, zowel voor als na Europese parlementsverkiezingen.

Dat is te zien in de onderstaande grafiek, die het koersrendement (exclusief dividend) weergeeft van de MSCI World-index en die van Europa (in euro) sinds 31 juli 1978:

Bron: FactSet en Global Financial Data.

Toch staat er, ook voor beleggers, veel op het spel, waarover later meer.

Azië heeft de smaak te pakken

Azië heeft de smaak te pakken, nadat Wall Street gisteravond los ging. Alleen de beurzen in China waren niet vooruit te branden.

Ook optimisme dat de hoge rentes weldra achter ons liggen, speelde een rol. Bank of Canada verlaagde gisteren al de rente met 25 basispunten en de algehele verwachting is dat de ECB vandaag hetzelfde doet (wel met waarschijnlijk een zuinig commentaar). In de VS hangt het af van de ontwikkeling van de inflatie en/of de arbeidsmarkt.

In India lijken ze een beetje bekomen van de verkiezingsuitslag waarbij de partij van premier Modi de meerderheid heeft verloren. De Indiase Nifty-50 staat 1,2% in de plus.

Hier de standen van de overige indices, geklokt om 7.50 uur:

Nikkei 225: +0,7%

TOPIX (Japan): +0,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: onveranderd

Shanghai Composite index: -0,5%

Hang Seng (Hongkong): -0,1%

Kospi (Zuid-Korea): +1%

Aandelen in de chipindustrie profiteerden van de euforie over Nvidia en, jawel, ook ons eigen ASML. Zo steeg de koers van TSMC met 4,7% en won het Japanse Advantest (dat testapparatuur maakt voor de halfgeleiderindustrie) 4,4%. De Japanse chipfabrikant Tokyo Electron zag de koers met 3,8% opveren en Semiconductor Manufacturing International, de grootste chipfabrikant van China, kreeg er 5,4% bij.

Hier de koersen van de overige techbedrijven:

Alibaba: -0,3%

Baidu: +0,5%

Prosus-deelneming Tencent: -0,3%

Samsung: +2,8%

S&P 500 en Nasdaq scherpen records aan

Na de zuinige plusjes van de dagen ervoor konden de Amerikaanse beurzen alle schroom woensdag overboord zetten. De S&P 500 en de Nasdaq slaagden er zelfs in nieuwe records te boeken. Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: +1,2% op 5.354,03 punten

Dow Jones-index: +0,3% op 38.807,33 punten

Nasdaq: +2% (!) op 17.187,90 punten.

Het banencijfer van loonstrookjesverwerker ADP toonde de Amerikanen waar ze op hoopten: een afkoeling van de arbeidsmarkt. Er waren in de private sector 150.000 banen bijgekomen, tegen +188K in april. Economen hadden op een stijging met 175.000 banen gerekend. Ook de loonontwikkeling liet een matiging zien.

In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, dat de Fed bereid is om te reageren (lees: de rente te verlagen) mocht de arbeidsmarkt onverwacht verzwakken. De Fed heeft immers een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft zij naar volledige werkgelegenheid. Een afkoelende arbeidsmarkt brengt een renteverlaging dus dichterbij.

Vrijdag verschijnt het grote banenrapport, waar het allemaal om draait. Het rapport van ADP was in dat opzicht een amuse, maar wel een zeer welkome.

Nvidia door $3 biljoen marktkapitalisatie: gaat Apple voorbij

Vooral techbedrijven lagen er goed bij. En dan hebben we het niet in de laatste plaats over Nvidia dat de koers met ruim 5% zag aandikken. De techreus schoot en passant qua beurswaarde door de magische grens van $3 biljoen, als derde bedrijf ter wereld (na Microsoft en Apple). En dat niet alleen: het bedrijf verdrong ook Apple van de tweede plaats. Alleen Microsoft is nog groter ($3,15 biljoen).

Ook voor Hewlett Packard Enterprise (een afsplitsing van HP) was het een feestelijke dag. De koers steeg met bijna 11% nadat het bedrijf de verwachtingen had overtroffen, waarbij de kwartaalomzet van AI-servers verdubbelde. Het concern verhoogde ook de outlook. Allemaal nieuws waar beleggers heel blij van werden.

Ondertussen gaat de hype rond meme-aandelen GameStop (en in het kielzog AMC Entertainment) door sinds 'Roaring Kitty' maandag een screenshot liet zien van een omvangrijke positie van (toen nog) meer dan $100 miljoen die hij in GameStop had opgebouwd, met aandelen en call-opties. Inderdaad, het gaat om Keith Gill, die drie jaar geleden een short squeeze in GameStop aanjoeg en enkele weken geleden na jaren radiostilte plotseling wat van zich liet horen. De koers van GameStop steeg met 19% en is in de afgelopen vijf dagen zelfs met bijna 50% opgelopen. AMC Entertainment won gisteren 7,5% en is de laatste dagen met ruim 15% gestegen.

Het aandeel Campbell Soup sloot vrijwel vlak, ondanks solide cijfers.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.

Groene koersenborden in Azië

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is iets gedaald en staat op een geruststellende 12,63.

De euro staat fractioneel hoger en noteert 1,0883 ten opzichte van de dollar

De Amerikaane tienjaarsrente blijft maar dalen en noteert nu 4,28%: meer dan 30 basispunten lager dan vorige week. De Nederlandse doet 2,80% aan de vooravond van het Europese rentebesluit. Dat is 18 basispunten lager dan een week geleden.

De goudprijs staat 0,5% hoger naar $2.367 per troy ounce.

De olieprijzen staan 0,3% tot 0,4% hoger. Een vat WTI kost $74,41 en voor Brent-olie uit de Noordzee betaalt u $78,64 per vat.

De bitcoin staat fractioneel lager op $71.000.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Opnieuw een flink lijstje:

Adviezen:

Nog geen advies- of koersdoelwijzigingen deze ochtend. Wel nog twee gisteravond:

Euronext: naar €106 van € 87 en kopen - UBS

ArcelorMittal: naar €34 van €35 en kopen - ING

Agenda: verlaagt de ECB de rente?



Vandaag houdt Besi een beleggersdag, waar nieuws uit kan komen. Maar de ogen zijn vooral gericht op Frankfurt, waar een rentebesluit op het menu staat. Dit leek aanvankelijk een gelopen race. DNB-president Klaas Knot en andere ECB-bestuurders lieten de afgelopen weken diverse malen weten dat ze rekening houden met een renteverlaging.

Maar sinds het inflatiecijfer van afgelopen vrijdag is dat niet zo zeker meer. De inflatie was harder opgelopen dan verwacht: van 2,4% in april naar 2,6% in mei, terwijl op een inflatie van 2,5% op jaarbasis was gerekend. De kerninflatie, zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie, (hieronder afgebeeld) was gestegen naar 2,9%, tegen 2,7% een maand eerder. Ook dat was een domper, want er was gehoopt op stabilisatie.

Ondanks deze tegenvaller houdt de markt nog steeds rekening met een kleine renteverlaging met 25 basispunten, maar verrassingen zijn natuurlijk niet uit te sluiten. Ook is sinds vrijdag de kans groter dat de ECB op 18 juli op de pauzeknop drukt en ook de maanden erna voorzichtig is met verdere renteverlagingen.

De algemene verwachting is dat de ECB komt met een 'havikse renteverlaging', zoals mijn collega Pieter het in zijn slotcall treffend omschreef. Dit betekent een verlaging die in de persconferentie van Christine Lagarde zal worden begeleid door waakzame taal, zonder toespelingen op toekomstige rentebeslissingen.

Wie wint de Europese verkiezingen?

Ook kunt u vandaag naar de stembus om de Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement te kiezen. Er zijn in totaal 31 zetels te vergeven. De vrijwilligers die de stembureaus bemannen zullen waarschijnlijk een groot deel van de dag besteden aan wordfeud en sudoku's, want de belangstelling voor deze verkiezingen is gering.

Toch staat er ook voor beleggers veel op het spel, zoals de digitale euro, de energietransitie, regeldruk voor bedrijven, handelsverdragen, bescherming van de chipindustrie en andere vitale infrastructuur tegen buitenlandse invloeden, de verdere ontwikkeling van de bankenunie, regelgeving rond cryptovaluta en de mate van bemoeienis van Brussel met Nederlandse politiek.

Of inperking van Big techbedrijven. Google had weer een mooi plaatje bedacht, maar moet wel harde maatregelen vrezen, want in menig verkiezingsprogramma waren diverse paragrafen gewijd aan de marktdominantie van Big Tech.

Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen de PVV en GroenLinks-PvdA. IEX heeft voor u de verkiezingsprogramma's van de 9 kanshebbers op een zetel doorgespit en de belangrijkste en meest opmerkelijke plannen die u als belegger kunnen raken overzichtelijk op een rij gezet. Handig als u uw keuze nog niet heeft gemaakt, of wil checken of de partij die u in gedachten heeft goed aansluit bij uw ideeën.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 uur: Besi beleggersdag

11:00 uur: Detailhandelsverkopen april (EU)

14:00 uur: Fastned jaarvergadering

14:15 uur: Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit

14:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 uur: Handelsbalans april (VS)

14:45 uur: ECB rentebesluit: toelichting Lagarde

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!