Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten, nadat het sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport de vrees voor een agressieve Federal Reserve aanwakkerde en de geopolitieke spanningen tussen China en de VS oplaaiden.

"De verrassende kracht van het Amerikaanse banenrapport van vrijdag heeft zeker stof tot nadenken gegeven en daarmee het risico geschetst dat de rentetarieven nog geruime tijd hoog kunnen blijven, vooral als de inflatie hoog blijft", zei CMC Markets.

"Eén ding dat de sterke banengroei niet heeft veranderd, is het feit dat de aandelenmarkten nog steeds in hun bredere opwaartse trend zitten ten opzichte van de dieptepunten van oktober en dat ze nog veel verder zouden moeten dalen om daar verandering in te brengen", voegde CMC Markets toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in december harder dan verwacht zijn gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 2,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,8 procent.

De Duitse fabrieksorders zijn in december op maandbasis gestegen met 3,2 procent. Op jaarbasis liepen de fabrieksorders terug met 10,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Adidas was een sterke daler in Frankfurt en ook internetretailer Zalando kon ruim 5,0 procent afschrijven van de beurskoers. Bayer was met een winst van circa 2,7 procent in Frankfurt de sterkste stijger.

Net als op Wall Street op vrijdag vielen klappen vandaag vooral in de technologiehoek, bij namen als ASML, Adyen en Prosus, toevallig alledrie in Amsterdam genoteerd. Adyen verloor bijna 5,0 procent, ASML 3 procent en Prosus daalde ruim 2,0 procent/

De aandelen van voedingsindustriereuzen Ahold Delhaize en Unilever blijken maandag defensief te zijn en staan hoger. De twee aandelen worden getipt door beursexperts, concludeert Corne van Zeijl.

In Parijs was Carrefour met een winst van 0,2 procent één van de weinige stijgers. ArcelorMittal daalde 3,7 procent, terwijl Kering 3,5 procent verloor.

Euro STOXX 50 4.205,45 (-1,2%)

STOXX Europe 600 457,16 (-0,8%)

DAX 15.345,91 (-0,8%)

CAC 40 7.137,10 (-1,3%)

FTSE 100 7.836,71 (-0,8%)

SMI 11.283,25 (-0,6%)

AEX 752,40 (-1,5%)

BEL 20 3.888,97 (-0,5%)

FTSE MIB 27.022,33 (+0,3%)

IBEX 35 9.159,20 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht hoger, na maandag lager te zijn gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten zetten de neerwaartse trend voort, nadat het onverwacht sterke banenrapport van vrijdag de zorgen over een agressief rentebeleid van de Federal Reserve opnieuw aanwakkerde. Uit de data bleek dat het aantal banen in de VS in januari met 517.000. is gestegen. De markt had maar een stijging van 187.000 banen verwacht.

"Enerzijds zou een veerkrachtige arbeidsmarkt de bereidheid en het vermogen van huishoudens om te blijven consumeren kunnen ondersteunen en zo de bedrijfswinsten en aandelen op korte termijn ondersteunen", zei BCA Research.

Maar de implicaties op de lange termijn zijn ernstiger: als een tweede inflatiegolf zou ontstaan, zou de Fed [nog] krachtiger moeten optreden, wat misschien zou kunnen leiden tot een diepe recessie, aldus BCA Research.

De markt reageerde tevens op de politieke onrust tussen de VS en China nadat Joe Biden opdracht had gegeven een Chinese ballon boven het Amerikaanse luchtruim neer te schieten. China zei dat de ballon bedoeld was om het weer in de gaten te houden, niet om te spioneren en dat de ballon uit koers was geraakt.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,0 procent, ofwel 0,72 dollar, hoger op 74,11 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalansdata, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg 2,4 procent. Een rechtbank in San Francisco heeft vrijdag geoordeeld dat Elon Musk niet verantwoordelijk is voor de verliezen die beleggers mogelijk hebben geleden nadat Musk zei te overwegen Tesla van de beurs te halen en dat hij daarvoor de financiering ook rond had.

Microsoft-prooi Activision Blizzard opent nabeurs de boeken en noteerde in aanloop naar de publicatie 4,5 procent lager.

Het aandeel van Tyson Foods daalde circa 5,0 procent, nadat de Amerikaanse vleesproducent de winstverwachtingen niet wist te halen in het afgelopen kwartaal. "We hadden wat uitdagingen in het eerste kwartaal", stelde CEO Donnie King. Tyson Foods verwacht dat in de tweede helft van het gebroken boekjaar de resultaten zullen verbeteren.

Dinsdag verschijnen cijfers van DuPont, woensdag van onder meer Disney en Uber en donderdag van concurrent Lyft.

S&P 500 index 4.111,07 (-0,6%)

Dow Jones index 33.891,02 (-0,1%)

Nasdaq Composite 11.887,45 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag vlak tot licht hoger.

Nikkei 225 27.676,86 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.238,07 (-0,0%)

Hang Seng 21.310,61 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0736. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0732 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0727 op de borden.

USD/JPY Yen 132,19

EUR/USD Euro 1,0736

EUR/JPY Yen 141,91

MACRO-AGENDA:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Industriële productie - December (Dld)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)