Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve van vanavond.

De brede STOXX Europe 600 index sloot op 452,83 punten, een daling van 0,1 procent. De Duitse DAX steeg 0,4 procent naar 15.180,74 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,1 procent tot 7.077,11 punten. De Britse FTSE zakte 0,1 procent naar 7.761,11 punten.



Beleggers hielden zich in, in aanloop naar een reeks rentebesluiten. Vanavond trapt de Federal Reserve af, met een renteverhoging van naar verwachting 25 basispunten. Donderdag zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England kiezen voor een verhoging met 50 basispunten, wordt in de markt verwacht.

"Op het eerste gezicht lijkt de Fed-bijeenkomst van vanavond niet al te spannend te worden", zo voorziet beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Een verhoging met 25 basispunten brengt de rente op 4,5 procent, het hoogste niveau in vijftien jaar tijd.

Op macro-economisch vlak bleek de industrie in de eurozone minder sterk te zijn gekrompen in januari. De inkoopmanagersindex steeg van 47,8 in december naar 48,8 in januari, de hoogste stand in vijf maanden.

Het beeld is vrolijker dan in oktober, toen de bodem kennelijk werd bereikt, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P woensdag. Dat komt deels omdat de gasprijzen in Europa sindsdien flink zijn gedaald, dankzij subsidies en relatief warm weer. Maar ook de aanvoerketens zijn duidelijk minder verstoord, volgens Williamson, waardoor de industrie veel meer kon produceren.

De consumentenprijzen in de eurozone bleken in januari opnieuw minder hard gestegen, met 8,5 procent op jaarbasis, tegen 9,2 procent in december en 10,1 procent in november. Daarmee daalt de inflatie sneller dan verwacht: economen rekenden voor januari op 9,1 procent.



Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat de onveranderde kerninflatie van 5,2 procent geen reden geeft aan de ECB om van koers te veranderen. Zolang de kerninflatie "hardnekkig" hoog blijft, kan de ECB de rente blijven verhogen, aldus Brzeski.

In de namiddag bleek dat de Amerikaanse industrie in januari nog steeds kromp. Volgens S&P Global was de krimp minder sterk dan een maand eerder, maar volgens ISM nam de krimp juist toe.

De olieprijs daalde. De Amerikaanse olievoorraden bleken opnieuw te zijn gestegen in de afgelopen week, terwijl een OPEC-vergadering geen beleidsveranderingen opleverde. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent lager op 77,48 dollar, terwijl voor een april-future Brent 83,79 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent.

De euro/dollar werd verhandeld op 1,0992. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0867 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en winst onder druk zien staan, vanwege concurrentie van generieke geneesmiddelen en hogere reorganisatiekosten. Het aandeel sloot 3,4 procent lager.

Glaxo-Smith-Kline heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar minder omzet geboekt en de winst per aandeel zien dalen. GSK verloor 0,2 procent.

Autofabrikanten BMW en Mercedes-Benz wonnen 2 procent in Frankfurt, en Renault steeg 3 procent in Parijs. Stellantis hield de winst beperkt tot een kleine procent.

Spaanse banken waren ook in trek, met een plus van 4,4 procent voor BBVA en 1,3 procent voor Santander.

Tussenstanden Wall Street

Wall Street stond lager in aanloop naar het rentebesluit van de Fed. De S&P500-index daalde 0,4 procent.