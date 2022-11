ASMI positiever over vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International verwacht dat de impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China minder negatief uitpakt dan eerder ingeschat en verhoogt daarom de outlook voor het vierde kwartaal. Dit meldde de halfgeleiderspecialist maandagavond nabeurs. ASMI rekende eind oktober nog op een negatieve impact van 40 procent op de omzet in China, maar verwacht nu dat dit uitkomt op 15 tot 25 procent. Dit betekent dat de omzet in China iets hoger uitkomt. Ook denkt ASMI iets meer orders te kunnen verschepen in andere regio’s. Daardoor verwacht ASMI nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro aan omzet. ASMI meldde bij de cijfers over het derde kwartaal op 25 oktober ook dat de orderportefeuille in het kwartaal was teruggelopen, als gevolg van de strengere exportregels. Het bedrijf verwacht nu een deel van deze orders alsnog in het vierde kwartaal of begin 2023 te kunnen inboeken, afhankelijk van de gesprekken met de betreffende klanten. "Deels gedreven door deze omboekingen, en ook ondersteund door een aanhoudend gezonde vraag in de segmenten logic/foundry en power/analog, en inclusief LPE, verwachten we dat de book-to-bill ratio in het vierde kwartaal van 2022 iets boven de 1 zal uitkomen", aldus ASMI. Bron: ABM Financial News

