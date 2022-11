Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar verkiezingen VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Beleggers zijn in afwachting van de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen vandaag in de VS, de zogeheten midterms.

Maandag kende de AEX nog een positieve start van de handelsweek met een winst van 0,6 procent op 676,06 punten. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond, na een aarzelende start, met 1,0 procent in het groen.

Bij de tussentijdse verkiezingen, geagendeerd tussen de presidentsverkiezingen, kiezen de Amerikanen een nieuw Huis van Afgevaardigden en een nieuwe Senaat, die samen het Congres vormen. In beide kamers hebben de Democraten nu nog een meerderheid en winst voor de Republikeinen zou de slagkracht van president Joe Biden ondermijnen. De gangbare opvatting onder beleggers is dat een Republikeinse overwinning beter zou zijn voor de financiële markten.

“Beleggers rekenen erop dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden zullen heroveren” zei analist Lori Calvasina van RBC Capital Markets op CNBC. Van een echte impuls voor de aandelenmarkten zal volgens Calvasina slechts sprake zijn indien de Republikeinen ook een meerderheid in de Senaat krijgen.

De Amerikaanse koopkracht staat door de veel te hoge inflatie al meer dan anderhalf jaar onder druk, en dit kan volgens politieke analisten de doorslag geven in het stemhokje.

Een opvallende statistiek is dat in 17 van de 19 tussentijdse verkiezingen sinds 1946, de aandelenmarkt beter presteerde in de zes maanden na een verkiezing dan in de zes maanden ervoor, aldus analisten van aandelenbroker Charles Schwab. Volgens analisten van Deutsche Bank is deze trend zelfs al een eeuw zichtbaar.

Historisch gezien verliest de partij van de president tijdens de midterms vaak de verkiezingen. Hierdoor heerst er de laatste twee jaren van de ambtstermijn van een president vaak politieke impasse en wordt het heel lastig om daadkrachtige wetgeving door het Congres te loodsen. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en dit is doorgaans gunstig voor aandelenmarkten.

De beurzen in Tokio en Seoel noteren vanochtend in het groen met winsten van meer dan een procent. In China nemen beleggers daarentegen gas terug, na een scherpe rally in de afgelopen handelsdagen, ingegeven door geruchten dat de strenge coronamaatregelen mogelijk worden versoepeld. Overheidsinstanties spreken dit overigens tegen.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend een half procent lager op 91,32 dollar per vat, na een daling van bijna een procent maandagavond in New York. Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend rond pariteit.

Beleggers kijken ondertussen al vooruit naar de vrijgave van de Amerikaanse inflatie in oktober, die donderdag op de agenda staat, en die van grote invloed kan zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve en de kansen op een eindejaarsrally. De inflatie in de VS kwam in september op jaarbasis nog uit op 8,2 procent.

Vanochtend meldde het Bureau voor de Statistiek dat de inflatie in Nederland in oktober op jaarbasis is uitgekomen op 14,3 procent, na een inflatie van 14,5 procent in september. Het grote verschil met de Amerikaanse inflatie zit hem vooral in hoge Europese energieprijzen en de dure dollar, die voor Europa inflatoir uitpakt, maar voor de VS juist deflatoir.

Bedrijfsnieuws

ASML en Besi kunnen in beweging komen, denkt handelaar Bert van der Pol van Today's Group, nadat analisten van Morgan Stanley lieten weten dat deze twee aandelen hun favorieten zijn in de halfgeleidersector.

Kendrion heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat zien oplopen, waarbij vooral de nettowinst stevig aantrok. De economische omgeving blijft dit jaar volgens Kendrion volatiel, en deze trend zet door in 2023. Verder vindt Kendrion dat de doelstellingen voor 2025 haalbaar zijn.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor KPN van 3,00 naar 3,20 euro bij handhaving van het koopadvies.

Air France-KLM loste vervroegd 1 miljard euro af van 3,5 miljard euro aan uitstaande staatssteun in Frankrijk.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 1,0 procent op 3.806,80 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.827,00 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 10.564,52 punten.