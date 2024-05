Europese beurzen licht hoger rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag licht hoger rond het middaguur. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 520,88 punten. De Duitse DAX liet een kleine winst optekenen van 0,1 procent op 18.714,77 punten en de Franse CAC 40 won 0,2 procent bij een stand van 8.107,15 punten. De Britse FTSE is maandag gesloten vanwege een bank holiday in het Verenigd Koninkrijk.

Aan de andere kant van de plas is het maandag ook rustig. In de VS is het Memorial Day en dus blijft Wall Street gesloten. Dat zorgt op de Europese beurzen voor lage volumes.

Ondertussen loopt het cijferseizoen op zijn einde. De winst van Europese bedrijven over het eerste kwartaal overtrof de consensusverwachtingen ondanks een tegenvallende omzet, maar dit was vooral te danken aan de lage verwachtingen, volgens Société Générale.

De Ifo-index voor het Duitse ondernemersvertrouwen toonde maandagochtend een stabilisering in de maand mei. De index bleef staan op 89,3, door een licht neerwaartse bijstelling voor de maand april.

"Een koude douche", oordeelde Carsten Brzeski van ING. "Een stagnerende Ifo-index in mei wijst erop dat het dieptepunt van de Duitse economie nog niet wordt gevolgd door een sterk herstel", aldus de econoom.

Later in de week volgen inflatiecijfers uit Duitsland, het Beige Book van de Federal Reserve, Amerikaanse groeicijfers en de belangrijke PCE-inflatie.

Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank bevestigden afgelopen weekend opnieuw dat de centrale bank op koers ligt voor een eerste renteverlaging op 6 juni. In een interview met de Financial Times benadrukte ECB-hoofdeconoom Philip Lane wel dat het tempo van de renteverlagingen bepaald wordt door inkomende macrodata. Ook Joachim Nagel, voorzitter van de Duitse Bundesbank en ECB-havik, waarschuwde voor een te snelle verlaging van de rente.

Mario Centeno, voorzitter van de Portugese centrale bank en lid van de raad van bestuur van de ECB, zei afgelopen weekend in een interview met persbureau Bloomberg dat de loonstijging in de eurozone aan het begin van het jaar geen reden tot bezorgdheid is over de inflatie.

De euro/dollar handelde maandag licht hoger op 1,0856, terwijl de obligatierentes stabiel bleven.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy voerde maandag de Duitse DAX aan, met een winst van 2,3 procent. RWE won 2,0 procent. Duitse banken stonden onder druk, met verliezen tot een procent voor Deutsche Bank en Commerzbank.

In Parijs leverde BNP Paribas licht in, maar wist Société Générale wel in het groen te blijven. Teleperformance voerde de CAC 40 aan met een plus van 1,3 procent.

Verder daalde chipper STMicroelectronics rond een procent, terwijl sectorgenoot Infineon licht steeg in Frankfurt. In Amsterdam verloor ASML wat terrein.

BP Southern Africa en Shell Downstream South Africa hebben een deal bereikt over de verkoop van hun respectievelijke belangen van 50 procent in de activa van de grootste raffinaderij van Zuid-Afrika aan het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Central Energy Fund. Dit meldde persbureau Bloomberg dit weekend op basis van een verklaring van de bedrijven. Aandelen Shell en BP bewogen nauwelijks op het nieuws.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger het lange Memorial Day weekend ingegaan. De S&P 500 steeg 0,7 procent op 5.304,72 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel ongewijzigd op 39.069,59 punten en de Nasdaq eindigde 1,1 procent hoger op 16.920,79 punten en dat was een nieuw record voor de techindex.