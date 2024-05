Beursblik: solide resultaten voor Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft in het afgelopen boekjaar solide resultaten geboekt. Dit concludeerde analist Inna Maslova van Degroof Petercam maandag in een rapport in reactie op de jaarcijfers van de vastgoedinvesteerder.

Retail Estates boekte in het afgelopen boekjaar een 9,8 procent hogere EPRA-winst op vergelijkbare basis van 88,4 miljoen euro. De winst per aandeel steeg met 6,8 procent naar 6,18 euro, terwijl Degroof Petercam rekende op een winst van 6,59 euro per aandeel. "Het verschil komt voornamelijk voor uit hogere bedrijfs- en rentekosten", zei Maslova.

Desondanks heeft het vastgoedbedrijf volgens de analist een solide jaar achter de rug, met name dankzij een sterke huurindexatie, wat tevens een positieve bijdrage leverde aan de waarde van de vastgoedportefeuille.

Bovendien is sprake van contractvernieuwingen, waarbij de indexering is verwerkt in een hogere huurprijs, wat volgens de analist zeer bemoedigend is.

De positieve herwaardering van de portefeuille is eveneens bemoedigend, en goed voor de schuldpositie van het bedrijf, aldus de analist.

Degroof Petercam handhaafde het koopadvies voor de vastgoedinvesteerder met een koersdoel van 73,50 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag 1,3 procent hoger op 71,40 euro.