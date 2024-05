China haalt 48 miljard dollar op voor halfgeleiderfonds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft ongeveer 48 miljard dollar opgehaald met een derde tranche van een nationaal halfgeleiderfonds, waarmee Beijing de capaciteit voor het maken van chips wil vergroten om zo de concurrentie met de VS aan te kunnen gaan. Dit werd maandag bekend. De derde tranche van het fonds, die vrijdag werd geregistreerd, telt het Chinese ministerie van Financiën als grootste investeerder en trok ook financiering aan van de grootste staatsbanken in China en investeringsvehikels die verbonden zijn aan lokale overheden zoals Shanghai, Beijing en Shenzhen. Deze laatste financieringsronde is de grootste voor het staatsinvesteringsfonds National Integrated Circuit Industry Investment Fund, dat in 2014 werd opgericht. Het fonds geeft overheidssteun om de toeleveringsketen van halfgeleiders in het land op te bouwen en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling ervan. Het fonds haalde destijds tijdens de eerste fase ongeveer 138,7 miljard Chinese yuan op, of omgerekend 19 miljard dollar, van entiteiten zoals de centrale overheid, banken en bedrijven. Het fonds haalde nog eens 204,2 miljard yuan op, of ongeveer 28 miljard dollar, in een nieuwe financieringsronde in 2019. Regeringen over de hele wereld stellen miljarden beschikbaar om hun halfgeleiderindustrie te ondersteunen, nu de vraag naar geavanceerde chips wordt aangewakkerd door de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie. De VS heeft meer dan 50 miljard dollar uitgetrokken om de chipfabricage en het onderzoek in eigen land uit te breiden. Zuid-Korea, de thuisbasis van chipfabrikanten Samsung Electronics en SK Hynix, kondigde deze maand een belastingvoordeel van 19 miljard dollar aan om de halfgeleidersector te versterken. Bron: ABM Financial News

