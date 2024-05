Wall Street houdt deuren gesloten op Memorial Day

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street houdt maandag de deuren gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten, de dag waarop overleden Amerikaanse militairen worden herdacht.

Vrijdag gingen de Amerikaanse beurzen het lange weekend overwegend positief in, met een nieuw record voor de Nasdaq. De techindex won op weekbasis ook aardig terrein, vooral dankzij de koerssprong van chipreus Nvidia.

Toch was het een week van twee gezichten voor Wall Street, want tegenover de sterke kwartaalcijfers van Nvidia, stonden de zorgen over het rentebeleid van de Federal Reserve en de timing van een eerste renteverlaging. De kans op een eerste verlaging in september is inmiddels geslonken tot circa 50 procent, volgens de CME FedWatch Tool.

Kijkend naar de rentebesluiten erna, in november en december, is de kans dat er dan nog een renteverlaging volgt, inmiddels ook minder dan 50 procent.

In dat kader kijken beleggers deze week uit naar het Beige Book van de Fed op woensdagavond, Amerikaanse groeicijfers op donderdag en de belangrijke PCE-inflatie op vrijdag.

Er wordt gerekend op een inflatiecijfer van 2,7 procent en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit. Op maandbasis worden stijgingen van 0,3 procent verwacht voor de gewone PCE en kerninflatie.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik.

Als de inflatie inderdaad hoger dan verwacht uitvalt, kan dat druk zetten op de euro/dollarkoers, die nu al een tijdje rond 1,085 schommelt, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

De euro/dollar handelde maandag licht hoger op 1,0856, terwijl de obligatierentes stabiel bleven. Voor oliehandelaren verschuift de aandacht de komende dagen naar de vergadering van OPEC+, die voor komend weekend gepland staat.

Volgens grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank is het de vraag "hoe de groep van olieproducerende landen zal reageren op prijzen die in de buurt van 80 dollar noteren in plaats van 90 dollar. Dit laatste prijsniveau heeft de voorkeur van de meeste leden", zei de expert van Saxo Bank.

Het cijferseizoen loopt op zijn einde, maar in de komende dagen staan nog wel de resultaten van onder meer HP, Salesforce en Best Buy op de agenda. Verder zullen beleggers kijken naar de verdere koersontwikkeling van Nvidia, dat afgelopen week een marktwaarde haalde van bijna 2,7 biljoen dollar, waardoor het bedrijf nu meer waard is dan Amazon en Tesla samen.

Tesla kan richting zijn aanstaande jaarvergadering, op 13 juni, vermoedelijk ook op meer aandacht rekenen. Aandeelhouders zouden het voorgestelde beloningspakket van 56 miljard dollar voor CEO Elon Musk moeten verwerpen, schreef stemadviesbureau Glass Lewis dit weekend in een zogeheten proxyrapport.

Musk heeft laten doorschemeren dat hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla zou kunnen ontwikkelen als hij de beloningsregeling niet opnieuw goedgekeurd krijgt. Zijn AI-startup xAI haalde dit weekend 6 miljard dollar aan vers kapitaal op, meldde het kunstmatige intelligentiebedrijf zondag.

Slotstanden vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger het lange weekend ingegaan. De S&P 500 steeg 0,7 procent op 5.304,72 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel ongewijzigd op 39.069,59 punten en de Nasdaq eindigde 1,1 procent hoger op 16.920,79 punten.