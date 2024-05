Valuta: rustige weekstart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt maakt maandag een rustige start, omdat er geen handel is op Wall Street en ook de economische agenda weinig vuurwerk belooft tot het PCE-inflatiecijfer eind deze week. De euro/dollar handelde maandag op 1,0852 binnen een bandbreedte van 18 basispunten. "Dat is bijna niks", zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die uitgaat van tamme handel op dit soort dagen. Het belangrijkste economische cijfer is maandagochtend al geweest, met de Duitse IFO-index, waarop ook weinig reactie kwam op de valutamarkt. Belangrijker wordt later deze week het inflatiecijfer bij het maandelijkse PCE-rapport over de gezinsbestedingen in de Verenigde Staten. Er wordt gerekend op een inflatiecijfer van 2,7 procent en een iets hogere kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit. Als de inflatie hoger dan verwacht uitvalt kan dat druk zetten op de euro/dollarkoers, die nu al een tijdje rond 1,085 schommelt, zei Mevissen. Hij ziet dat opwaartse pogingen om de munt te laten stijgen van korte duur zijn en dat bevestigt de visie van Rabobank, dat de richting voor de euro/dollar omlaag is. Rabobank gaat uit van 1,07 in de komende maand en 1,05 over circa drie maanden. Daarna zou herstel tot het huidige niveau rond 1,09 mogelijk zijn. De centrale bank gaat naar verwachting in juni de rente verlagen om de economie niet te veel af te knijpen. Men heeft nog de herinnering aan de periode met angst voor deflatie en een langdurig lage rente. Bron: ABM Financial News

