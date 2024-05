AI-startup Musk haalt vers kapitaal op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AI-startup van Elon Musk, xAI, heeft 6 miljard dollar opgehaald in een serie B-financieringsronde waaraan onder meer investeerders als Fidelity Management en durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital hebben deelgenomen. Dit bleek uit een blogpost van xAI op zondag. Ook Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Prins Alwaleed Bin Talal uit Saoedi-Arabië en Kingdom Holding hebben geïnvesteerd, zei het kunstmatige intelligentiebedrijf. "De fondsen uit deze ronde zullen worden gebruikt om de eerste producten van xAI op de markt te brengen, om geavanceerde infrastructuur op te bouwen en het onderzoek naar en de ontwikkeling van toekomstige technologieën te versnellen", aldus het bedrijf. Op X zei Musk dat de "pre-money valuation"; de waarde van een startup voordat er geld wordt ingezameld, voor xAI 18 miljard dollar was. De Tesla-topman voegde eraan toe dat er "meer bekend zou worden gemaakt in de komende weken." Musk lanceerde xAI vorig jaar als alternatief voor OpenAI, dat Musk hielp oprichten en later verliet. Hij klaagde OpenAI in maart aan met het argument dat het bedrijf en zijn leiding winst boven menselijkheid hadden gesteld, vooral na een samenwerking met Microsoft. In november lanceerde xAI Grok, een rivaal van ChatGPT van OpenAI. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.