Retail Estates overweegt bod op retailpark in Brusselse Rand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Retail Estates overweegt een bod uit te brengen op een retailpark gelegen in de Brusselse Rand. Dit meldde het vastgoedbedrijf maandag bij de jaarcijfers. "Indien het bod wordt aanvaard, zal het retailpark worden verworven tegen een inbrengwaarde die in lijn ligt met de waarderingen van de eigen vastgoedportefeuille van Retail Estates voor retailparken in gelijkaardige grootstedelijke locaties", aldus Retail Estates. Een exacte prijs waartegen de nieuwe aandelen worden uitgegeven bij een bod, gaf Retail Estates niet. Bron: ABM Financial News

