Fastned koopt meer zonnestroom in

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een tweede contract gesloten voor levering van zonnestroom aan oplaadstations in Nederland, deze keer met het toekomstige zonnepark Ecorus in Den Helder. Dat maakte de uitbater van oplaadstations maandag bekend. De elektriciteit zal worden ingekocht via Scholt Energy voor een vaste prijs, wat het beleid ondersteunt om stabiele prijzen op de stations te hanteren. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar. De overeenkomst verdubbelt de hoeveelheid stroom die direct aan Fastned wordt geleverd van zonneparken. Eerder werd al een achtjarige overeenkomst gesloten met een zonnepark in Zevenaar. Ecorus wil in het vierde kwartaal starten met de bouw van het zonnepark in Den Helder en begin 2025 wordt de eerste zonne-energie verwacht. Het zonnepark van Ecorus in Den Helder zal jaarlijks zo'n 22 Gigawattuur aan zonne-energie leveren, ruim een kwart van het totale verbruik van Fastned in Nederland in 2023. Deze overeenkomst levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Bron: ABM Financial News

