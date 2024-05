AEX opent beursweek aarzelend, maar beleggers scherpen de messen

De Amsterdamse beurs gaat een afwachtende opening tegemoet, ondanks het positieve sentiment in Azië vannacht en op Wall Street afgelopen vrijdag.

De agenda van vandaag is nagenoeg leeg. Het hoogtepunt wordt de Duitse Ifo-index, die het vertrouwen van ondernemers weergeeft. We zijn op onszelf aangewezen, want Wall Street is vandaag gesloten. Ook de komende dagen staan er weinig spannende gebeurtenissen geagendeerd. Het wachten is op vrijdag, want dan wordt de Amerikaanse PCE-inflatie gepubliceerd: dé inflatiemaatstaf waar de Fed het Amerikaanse rentebeleid op baseert.

Groene koersen in Azië

In navolging van de positieve stemming op Wall Street kleurden de koersenborden in Azië vannacht groen. Daarmee krabbelden ze iets overeind na de verliezen van afgelopen week. Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,4%

TOPIX (Japan): +0,6%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,5%

Shanghai Composite index: +0,6%

Hang Seng (Hongkong): +0,7%

Kospi (Zuid-Korea): +0,7%

Techaandelen lagen er wisselend bij:

Alibaba: +1,1%

Baidu: -0,8%

Prosus-deelneming Tencent: -1,6%

Samsung: -0,9%

TSMC: +0,2%

Nasdaq breekt nieuw record, Wall Street vandaag gesloten

De indices die er op Wall Street toe doen zijn vrijdag met fraaie winsten de dag uit gegaan. Vooral techaandelen waren in trek en dat leverde de Nasdaq een nieuw record op: de index steeg met 1,1% naar 16.920,79 punten. De S&P 500 klom op met 0,7%. Alleen de Dow Jones-index kwam nauwelijks van zijn plaats.

Nvidia eindigde 2,6% hoger. Donderdag schoot de koers met ruim 9% omhoog na sterke kwartaalcijfers, een dividendverhoging en naderende aandelensplitsing en dat effect ijlde vrijdag na. Mooie koersstijgingen waren ook te zien bij branchegenoten als AMD (+3,7%), Intel (+2,1%), Super Micro Computer (+4,3%) en Qualcomm (+4,3%).

Boeing (+1,3%) krabbelde ietsje op na de koersdreun van 7,6% van de dag ervoor. CFO Brian West waarschuwde donderdag voor een negatieve vrije kasstroom. Een giftige cocktail van productieproblemen, een haperende supply chain en vertraagde levering aan Chinese klanten spelen de vliegtuigbouwer parten. 'Geld vliegt de deur uit bij Boeing', schreef analist Teun Verhagen in zijn analyse.

Wall Street houdt zoals gezegd vandaag de deuren gesloten, vanwege Memorial Day.

De indicatoren:

De futures duiden op een hogere gemixte opening van de Europese beurzen.

De beurzen in Azië kleuren groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is nóg verder gedaald naar 11,93.

De euro is niet vooruit te branden en noteert 1,0849 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is met 2 basispunten gedaald naar 4,45%. De Nederlandse doet 2,87%.

De olieprijzen zitten in de lift. Voor een vat WTI wordt nu $78 neergeteld (+0,4%).

De goudprijs noteert 0,4% hoger op $2.342 per troy ounce.

De koers van de bitcoin staat 0,5% lager op $68.531.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:

Adviezen: Sell-advies voor Randstad

Jefferies plakt een Sell-advies op Randstad (advies was Houden). Het koersdoel gaat wel met een eurootje omhoog naar €43.

Agenda deze week: Azerion, Renewi, D'Ieteren en PCE-inflatie VS

Het wordt een weinig enerverende week. De handelsoorlog tussen China en de VS (en ook een beetje de EU) kan voor het nodige vuurwerk zorgen, net als de oplopende spanningen tussen China en Taiwan. Maar het agendanieuws is schaars. Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. De ECB komt pas op 6 juni bij elkaar en de Fed op 12 juni. Dus het zullen vooral macro-economische cijfers zijn die richting geven aan de markt, met als hoogtepunt de Amerikaanse PCE-inflatie op vrijdag.

Maandag 27 mei: Ifo-index

Vandaag kunnen beleggers zich niet laten inspireren door Wall Street, want daar ligt de handel stil. Twee aandelen (Aalberts en Van Lanschot Kempen) noteren ex-dividend. En in Duitsland wordt de Ifo-index bekend gemaakt, die het vertrouwen van ondernemers in het 'Wirtschaftswunder' weergeeft. Daarna is het schluss.

Dinsdag 28 mei Consumentenvertrouwen VS en twee ex-dividendnoteringen



Morgen staan twee Amerikaanse macrocijfers op de agenda: de Case Shiller huizenprijsindex en het 'grote' consumentenvertrouwen, gemeten door de Conference Board. Het consumentenvertrouwen is al drie maanden op rij gedaald. Zet die lijn door? De aandeelhouders van ForFarmers stemmen over de benoeming van een nieuwe CFO: Marloes Roetgerink, die voorheen heeft gewerkt bij FrieslandCampina en Heineken. Verder gaan NN-group en B&S Group ex-dividend.

Woensdag 29 mei: Duitse inflatie en cijfers HP en Salesforce



Woensdag staan het Duitse en Franse consumentenvertrouwen en de Duitse inflatie op de rol. Ook verschijnt het Beige Book van de Federal Reserve, dat een goed beeld geeft van de stand van de Amerikaanse economie.

ASR en OCI beleggen een jaarvergadering. Vorige maand ontstond er ophef over een buitengewone aandeelhoudersvergadering van OCI, waarin aandeelhouders akkoord gingen met een truc die ervoor zorgde dat de kunstmestfabrikant €2,7 miljard belastingvrij kon uitkeren aan de aandeelhouders. Het concern verhoogde eerst het aandelenkapitaal en verlaagde dat direct erna weer met hetzelfde bedrag. Dat leidde tot Kamervragen, die vorige week werden beantwoord.

Volgens demissionair staatssecretaris Van Rij is er zowel volgens de letter als de geest van de wet niets mis met deze constructie. 'Terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal als zodanig kan niet worden aangemerkt als belastingontwijking', schrijft hij. De schatkist loopt volgens hem dan ook geen euro mis en hij ziet geen reden om nieuwe maatregelen te nemen. Het was dus een storm in een glas water.

Na sluiting van Wall Street openen HP en Salesforce de boeken over het afgelopen kwartaal.

Donderdag 30 mei: Azerion, Holland Colours, Renewi, D'Ieteren en Best Buy



Donderdag komt er nog een plukje kwartaalcijfers: Azerion, Holland Colours, Renewi, D'Ieteren en de Amerikaanse retailer Best Buy zijn dan aan de beurt. Het aandeel Exor gaat ex-dividend. Verder zijn er veel macro-economische cijfers, waaronder de Nederlandse producentenprijzen, het Europese consumentenvertrouwen, het aantal opties op koopwoningen in de VS en een nieuwe raming van de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal.

De eerste raming viel tegen: het BBP was met 1,6% op jaarbasis gestegen, terwijl op een groei van 2,5% was gerekend. Er was ook sprake van afkoeling ten opzichte van het vierde kwartaal, toen het BBP met 3,4% was gestegen.

Vrijdag 31 mei: Amerikaanse PCE-inflatie en inflatie eurozone



Vrijdag gaat het aandeel ASR ex-dividend. De macro-economische agenda is overvol, met onder andere de samengestelde inkoopmanagersindex van China, de inkoopmanagersindex van de regio Chicago, een eerste raming van de inflatie van de eurozone in mei en de Amerikaanse PCE-inflatie.

Economen verwachten dat de inflatie in de eurozone is opgelopen naar 2,5% op jaarbasis, tegen 2,4% YoY in april. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) is naar verwachting gelijkgebleven op 2,7%. Beide cijfers zitten nog altijd boven de doelstelling van 2% van de ECB, maar DNB-president Klaas Knot heeft de afgelopen weken diverse malen laten weten dat hij verwacht dat de ECB de rente volgende week zal verlagen. En afgelopen weekend zei een ECB-bestuurder dat de vrij forse loonstijging in de eurozone geen reden is tot bezorgdheid over de inflatie. Het moet dus raar lopen wil de ECB op 6 juni niet aan de renteknop gaan draaien.

In de VS is dat een stuk minder zeker. Daar wordt een renteverlaging op 12 juni inmiddels uitgesloten. Ook 31 juli wordt onwaarschijnlijk geacht (de kans op een verlaging wordt geschat op zo'n 10%). De hoop is gevestigd op september. In hoeverre dat nog realistisch is, hangt voor een groot deel af van de ontwikkeling van de PCE-inflatie: het belangrijkste inflatiecijfer waar de Fed naar kijkt. Deze is nog altijd te hoog. Het cijfer over maart kwam uit op 2,7% op jaarbasis. De kerninflatie bedroeg 2,8% op jaarbasis en 0,3% op jaarbasis. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de 'gewone' PCE-inflatie (blauwe lijn) en de kern-PCE-inflatie (grijze lijn).



Fed-voorzitter Jerome Powell heeft meerdere malen aangegeven dat de Fed meer data wil hebben die wijzen op een duurzame terugtocht van de inflatie voordat ze ook maar peinst over een renteverlaging. Dus er hangt veel af van dit cijfer.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 27 MEI

Wall Street gesloten (Memorial Day)

08:45 uur: Consumentenvertrouwen mei (Fra)

09:00 uur: Aalberts ex €1,13 dividend

09:00 uur: Van Lanschot Kempen ex €2 dividend

10:00 uur: Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld)

DINSDAG 28 MEI

09:00 Exor jaarvergadering

09:00 NN Group ex €2,08 dividend

09:00 B&S Group ex €0,16 dividend

10:00 ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)

15:00 Case Shiller huizenprijzen maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen (Conference Board) mei (VS)

WOENSDAG 29 MEI

08:00 Consumentenvertrouwen juni (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen mei (Fra)

10:00 ASR jaarvergadering

13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

14:00 Inflatie mei, vlpg (Dld)

15:00 OCI jaarvergadering

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 HP Q2-cijfers (VS)

22:00 Salesforce Q1-cijfers (VS)

DONDERDAG 30 MEI

06:30 Producentenprijzen april (NL)

06:30 Producentenvertrouwen mei (NL)

08:00 Azerion Q1-cijfers

08:00 Holland Colours jaarcijfers

08:00 Renewi jaarcijfers

08:00 D’Ieteren Q1-cijfers

09:00 Exor ex €0,46 dividend

10:00 JDE Peet's jaarvergadering

11:00 Consumentenvertrouwen mei def. (eur)

13:00 Best Buy Q1-cijfers

14:00 Cabka jaarvergadering

14:30 BBP eerste kwartaal, tweede raming (VS)

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen april (VS)

17:00 Olievoorraden - wekelijks (VS)

VRIJDAG 31 MEI

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten mei (Chi)

06:30 Inflatie mei, voorlopig (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen april (Dld)

08:45 Inflatie mei, voorlopig (Fra)

08:45 BBP definitief (Fra)

09:00 ASR ex €1,81 dividend

11:00 Inflatie mei, voorlopig eurozone

14:30 PCE-prijsindex en persoonlijke uitgaven (VS)

15:45 Chicago PMI (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!